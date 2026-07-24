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Tiệm trà sữa 50 tỷ của NSƯT Ngọc Huyền có nhân viên đặc biệt từ Mỹ về

Tùng Ninh
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Dù Ngọc Huyền không ở Việt Nam, nhưng các nhân viên của cô vẫn vận hành quán trà sữa, mở bán mỗi ngày.

Sau khi tạm biệt gia đình ở Mỹ để về Việt Nam làm từ thiện, con gái NSƯT Ngọc Huyền là Hà Tiên mới đây đã đáp máy bay tới TP.HCM. Được biết, đây là lần đầu tiên Hà Tiên về Việt Nam một mình mà không có người thân nào đi cùng.

Tiệm trà sữa 50 tỷ của NSƯT Ngọc Huyền có nhân viên mới từ Mỹ về - Ảnh 1.

Con gái Ngọc Huyền

Tại TP.HCM, Hà Tiên tới ở tại nhà mặt tiền ở trung tâm quận 5 (cũ) của mẹ. Căn nhà này được Ngọc Huyền mua để ở những dịp về nước, kết hợp làm nơi giới thiệu các mặt hàng, sản phẩm cô kinh doanh, có trị giá ước tính lên đến 50 tỷ đồng.

Ngọc Huyền cũng tận dụng phần mặt tiền ở tầng trệt để mở quán trà sữa mang thương hiệu riêng của mình. Dù nữ nghệ sĩ không ở Việt Nam, nhưng các nhân viên của cô vẫn vận hành quán trà sữa, mở bán mỗi ngày.

Việc đầu tiên Hà Tiên làm sau khi về nước là ra bán trà sữa phụ nhân viên của mẹ. Trợ lý của Ngọc Huyền nói: "Hôm nay quán trà sữa của Ngọc Huyền có một nhân viên mới, từ Mỹ mới về. Khán giả xem phim Yêu nhau ngày nắng ấm và phim Sầu riêng sẽ nhận ra nhân viên mới này là ai vì cô ấy từng đóng trong hai phim đó. Đây chính là con gái của chủ tiệm Ngọc Huyền".

Tiệm trà sữa 50 tỷ của NSƯT Ngọc Huyền có nhân viên mới từ Mỹ về - Ảnh 2.

Tại quán, Hà Tiên tự tay pha chế đồ uống cho khách dưới sự hướng dẫn của trợ lý Ngọc Huyền. Hà Tiên tỏ ra vô cùng thích thú với công việc này. Cô cho biết khi ở Mỹ không được làm những công việc như vậy, nên rất hào hứng. Đây là lần đầu tiên cô được tự tay làm trà sữa bán cho khách.

Được biết, trong chuyến về nước lần này, Hà Tiên còn đi cùng một đoàn từ thiện tới vùng sâu vùng xa ở tỉnh Trà Vinh để khám chữa bệnh và phát thuốc cho bà con nghèo. Các thành viên trong đoàn phải tự túc đi lại, trong đó có nhiều người ở nước ngoài.

Con gái NSƯT Ngọc Huyền lo lắng khi về Việt Nam một mình
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