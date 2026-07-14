Tiệm kim cương Ngọc Châu Âu, tiệm vàng Kim Lý đồng loạt đóng cửa

Để tiêu thụ hàng hóa, các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương với mức giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường. Khi khách đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp riêng để báo giá, đặt hàng và theo dõi việc giao nhận.