Tiêm kích Typhoon.

Triển khai vũ khí mới trên tiêm kích Typhoon

Không quân Hoàng gia Anh đã bắt đầu trang bị hệ thống A dvanced Precision Kill Weapon System (APKWS) cho tiêm kích Eurofighter Typhoon hoạt động tại Trung Đông.

APKWS có khả năng biến rocket 70mm không dẫn đường thành vũ khí dẫn đường chính xác, giúp tiêu diệt drone và các mục tiêu mặt đất bọc giáp nhẹ với mức độ thiệt hại phụ thấp.

Các tiêm kích Typhoon thuộc Phi đội số 9 tại căn cứ RAF Lossiemouth, Scotland đã được lắp đặt hệ thống này. Giới chức Anh cho biết các máy bay sẽ tham gia nhiệm vụ phòng thủ tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Quá trình thử nghiệm và triển khai nhanh chóng

Theo Chính phủ Anh, APKWS đã được đưa từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế chỉ trong chưa đầy 2 tháng nhờ quy trình mua sắm và đánh giá khẩn trương. Hệ thống hoạt động bằng cách gắn một module dẫn đường giữa động cơ và đầu đạn rocket.

Sau khi phóng, các cánh lái nhỏ sẽ bung ra, cảm biến laser trên cánh theo dõi mục tiêu được chiếu laser và dẫn rocket tới điểm đánh trúng.

Bộ Quốc phòng Anh đã phối hợp cùng BAE Systems và QuinetiQ tiến hành bắn thử vào mục tiêu mặt đất tháng 3/2026, sau đó thử nghiệm không đối không vào tháng 4/2026, gồm tình huống đối phó drone.

Ông Luke Pollard, Bộ trưởng Quốc phòng và Công nghiệp Anh, nhấn mạnh: “Đây là nỗ lực tuyệt vời khi phối hợp với ngành công nghiệp để thử nghiệm và triển khai hệ thống chỉ trong vài tháng, giúp RAF bắn hạ nhiều drone hơn với chi phí thấp hơn”.

Ông cũng khẳng định Typhoon là “xương sống” của lực lượng phòng không Anh và NATO, bảo vệ sườn Đông châu Âu trước drone Nga và hỗ trợ các đối tác tại Trung Đông.

Mỗi rocket APKWS có giá từ 30.000 đến 40.000 USD, rẻ hơn nhiều so với tên lửa không đối không truyền thống và gần bằng chi phí sản xuất drone Shahed của Iran - một trong những mục tiêu tiềm năng của hệ thống.

Việc sử dụng APKWS giúp RAF có giải pháp phòng thủ hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công drone quy mô lớn, vốn đang ngày càng phổ biến tại Trung Đông và Ukraine.

Trước đó, cuối năm 2025, Hải quân Hoàng gia Anh đã phê chuẩn việc sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser Martlet trên trực thăng Wildcat, một số chiếc sau đó được triển khai tới căn cứ RAF Akrotiri tại Cyprus để đối phó drone Iran.

RAF cũng đang vận hành hệ thống phòng không tầm ngắn Rapid Sentry, trang bị tên lửa Martlet cho nhiệm vụ chống drone.

Việc triển khai APKWS cho thấy các lực lượng phương Tây đang tìm kiếm giải pháp chi phí thấp để đối phó mối đe dọa drone ngày càng gia tăng. Nhiều quốc gia hiện phát triển hệ thống phòng không nhiều tầng nhằm ngăn chặn số lượng lớn drone giá rẻ một cách hiệu quả hơn.