Tiêm kích tàng hình hạng nhẹ Su-75 trực tiếp thách thức F-35

Tiêm kích Su-75 Checkmate tiên tiến của Nga vẫn chưa cất cánh, nhưng dự án đang tiến triển đều đặn hướng tới thử nghiệm bay.

Tiêm kích Su-75 Checkmate của Nga hiện đang trong giai đoạn nguyên mẫu.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra sau khi hoàn tất mọi công việc và chuẩn bị cần thiết cho quá trình thử nghiệm.

Thông tin này được ông Alexey Bogatyrev - người đứng đầu Trung tâm phân tích Safir công bố trên kênh truyền hình Zvezda.

Theo ông Bogatyrev, cả Su-75 và F-35 đều là máy bay một động cơ, nhưng cách tiếp cận phát triển của chúng về cơ bản là khác nhau.

Tiêm kích F-35 của Mỹ được hình thành chủ yếu như một trung tâm trong mạng lưới thông tin và liên lạc rộng lớn - nó trao đổi dữ liệu với các thành phần khác của nhóm tác chiến và dựa vào khả năng tàng hình.

Trong khi đó Su-75 Checkmate của Nga lại có cách tiếp cận khác, nhấn mạnh vào trọng lượng nhẹ hơn, tốc độ, độ cao và khả năng cơ động vượt trội.

Vị chuyên gia cho rằng điều này phản ánh sự khác biệt giữa hai trường phái kỹ thuật.

Đối với F-35, khả năng tàng hình, sức mạnh tính toán và tinh thần đồng đội vẫn là những yếu tố then chốt, còn đối với Checkmate, đó là chính bản thân nền tảng và khả năng bay của nó.

Theo những người tạo ra chiếc tiêm kích này, Su-75 sẽ mang đến cho khách hàng tiềm năng một lựa chọn thay thế trong phân khúc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Hình ảnh đồ họa tiêm kích Su-75 Checkmate của Nga.

Đối với Su-75, Nga quy định tốc độ tối đa lên đến Mach 1,8, tầm bay 2.900km không cần thùng nhiên liệu phụ và tải trọng chiến đấu tối đa 7.400kg.

Các khoang bên trong có thể chứa 5 tên lửa không đối không mà không làm mất đi khả năng tàng hình. Tất cả những con số này vẫn chỉ là thông số thiết kế và cần được xác nhận bằng thử nghiệm thực tế.

Trước đây, đã có báo cáo về kịch bản đề xuất sử dụng phiên bản không người lái của Su-75 kết hợp với Su-57 hai chỗ ngồi và máy bay không người lái tấn công.

Theo các nhà phân tích, việc phân bổ nhiệm vụ trên nhiều nền tảng sẽ mở rộng khả năng của lực lượng phối hợp. Khả năng tàng hình và tự động hóa đóng vai trò quan trọng trong kịch bản nói trên.