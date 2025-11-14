Tiêm kích Rafale M răn đe cực mạnh với tên lửa hạt nhân ASMPA-R

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Opex360. Trong quá trình thử nghiệm, máy bay đã tiến hành kịch bản chiến đấu liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, thực hiện các động tác mô phỏng việc phá hủy mục tiêu được chỉ định.

Vụ phóng diễn ra trên lãnh thổ nước Pháp trong điều kiện mô phỏng phản công với hệ thống phòng không của đối phương. Toàn bộ đường bay của tiêm kích Rafale M và tên lửa ASMPA-R đã được Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) theo dõi.

Đây là lần phóng thử đánh giá thứ hai của tên lửa nâng cấp - lần đầu tiên được thực hiện vào tháng 5 năm 2024 bởi một máy bay chiến đấu Rafale B của Lực lượng Không quân Chiến lược trong Chiến dịch Durandal.

Tiêm kích Rafale M cất cánh với tên lửa hạt nhân ASMPA-R.

Việc thử nghiệm ASMPA-R nâng cấp đã bắt đầu vào năm 2021. Các phiên bản đầu tiên của tên lửa ASMP-A đã được Không quân Pháp đưa vào sử dụng từ năm 2009, và Hải quân Pháp vào năm 2010.

Phiên bản nâng cấp có tầm bắn và khả năng xuyên phá được tăng cường, cũng như hệ thống điều hướng và kiểm soát được cập nhật. ASMP-A được sử dụng trên máy bay chiến đấu Mirage 2000NK3 và Rafale M.

Tên lửa này có tầm bay khoảng 600 km, đạt tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh (Mach 3) và được trang bị đầu đạn hạt nhân có sức công phá 300 kiloton.

Vào tháng 9, có thông tin cho rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Pháp đã triển khai máy bay chiến đấu Rafale tới Ba Lan, có khả năng mang tên lửa ASMP với đầu đạn hạt nhân.

Trong những bức ảnh được công bố từ Ba Lan, có thể thấy một máy bay thuộc Phi đội 4, cụ thể là 2/4 Lafayette. Cùng với 1/4 Gascogne, đơn vị này chịu trách nhiệm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu liên tục cho lực lượng hạt nhân trên không - một phần của bộ ba hạt nhân Pháp.