Tiêm kích NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trên bầu trời Estonia

Bạch Dương
|

Những máy bay không người lái đi lạc của Ukraine gây ra nguy cơ không nhỏ cho các quốc gia vùng Baltic.

Tại Estonia, chiếc tiêm kích thuộc lực lượng tuần tra không phận Baltic đã bắn hạ 1 máy bay không người lái lần đầu tiên. Nhiều khả năng đó là UAV tấn công của Ukraine đã đi chệch hướng.

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Estonia - ông Hanno Pevkur cho biết: "Hệ thống radar và kiểm soát không lưu của chúng tôi đã phát hiện ra mối đe dọa trên không trước khi nó đến lãnh thổ Estonia".

Hiện tại, các quan chức quân sự xác nhận máy bay không người lái đã rơi xuống khu vực đầm lầy và công tác tìm kiếm mảnh vỡ vẫn đang tiếp diễn. Bộ trưởng Pevkur nhấn mạnh không được chạm vào hoặc đến gần các bộ phận của máy bay không người lái.

Hồ Võrtsjärv của Estonia nằm ở phía Nam đất nước, cách biên giới với Nga hơn 70km.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia - ông Hanno Pevkur đã thông báo về mối đe dọa bị loại bỏ.

Lực lượng vũ trang đã ra thông báo lúc 12h55 chiều, hủy bỏ mối đe dọa từ máy bay không người lái ở miền Nam Estonia. Thông báo này có hiệu lực trong khoảng một giờ. Mối đe dọa tiềm tàng từ máy bay không người lái liên quan đến các khu vực Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru và Põlva.

Theo ERR, khu vực Tây Bắc nước Nga, giáp biên giới Estonia đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng 19/5, khiến các sân bay Pskov và St. Petersburg phải đóng cửa.

Những biện pháp hạn chế lần đầu tiên được áp dụng tại sân bay Pulkovo vào khoảng 9h45 sáng. Sau đó chúng được dỡ bỏ vào khoảng 10h10 sáng, nhưng sân bay lại bị đóng cửa ngay sau đó.

Trước đó, Thống đốc vùng Leningrad đã đưa ra cảnh báo về máy bay không người lái trong khu vực. Lúc 11h48 sáng, ông thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn 2 chiếc UAV trên khu vực này.

Theo Militarnyi
