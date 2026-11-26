Tiêm kích Rafale Pháp đã huấn luyện cất/hạ cánh trên đường cao tốc trong cuộc diễn tập “Hàng rào Bảo vệ 26” (Protective Fence 26) của NATO.

Trong cuộc tập trận “Hàng rào Bảo vệ 26” (Protective Fence 26) của NATO vào tháng 11, các máy bay chiến đấu đa năng Rafale B của Không quân Pháp thuộc phi đội 1/30 Côte d'Argent đã lần đầu tiên thực hành hoạt động từ một đoạn đường cao tốc gần Jannevirta, Phần Lan.

Các nhà phân tích từ kênh Telegram Military Chronicle đã lưu ý điều này và bình luận rằng, động thái này là sự tiếp nối hợp lý của học thuyết “Triển khai Chiến đấu Linh hoạt” (Agile Combat Employment - ACE), nhằm giảm thiểu rủi ro bị quân địch vô hiệu hóa một nhóm không quân, thông qua các cuộc tấn công chính xác vào các căn cứ không quân cố định.

Điều đáng chú ý nhất ở đây là việc tích hợp phi đội tiêm kích đánh chặn của Pháp vào cơ sở hạ tầng của Phần Lan, vốn được thiết kế cho các căn cứ phân tán.

Với những thay đổi lập pháp gần đây ở Phần Lan nhằm loại bỏ các rào cản đối với việc vận chuyển và triển khai vũ khí hạt nhân, các cuộc tập trận như vậy có thể được hiểu là đang thực hành các yếu tố triển khai vũ khí hạt nhân trên các máy bay chiến đấu chiến thuật.

Các nhà phân tích nhận định việc hoạt động từ các đoạn đường cao tốc giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của lực lượng không quân, cho phép triển khai bí mật ở gần khu vực xung đột tiềm tàng trong tình huống khủng hoảng, từ đó giảm đáng kể thời gian bay cho các nhóm tấn công.

Để củng cố lập luận của mình, các chuyên gia nhấn mạnh với khả năng hoạt động của Rafale B, dường như chiếc tiêm kích của Pháp sẽ có thể thử nghiệm các kịch bản sử dụng vũ khí phóng từ máy bay chiến đấu thế hệ 4+, đặc biệt là tên lửa hành trình tốc độ cao ASMP-A/ASMPA-R.

Các loại tên lửa này có khả năng bay với tốc độ lên đến Mach3 và tầm bắn lên đến 600km, có thể mang đầu đạn hạt nhân 300kt, đòi hỏi các phương tiện phóng có tính cơ động cao.

“Mặc dù các đơn vị chủ lực của ASMP-A là các phi đội thuộc lực lượng chiến lược EC 1/4 và EC 2/4, việc triển khai các phương tiện từ phi đội chiến đấu thử nghiệm 1/30 Côte d'Argent trên đường bộ giống như một cuộc thử nghiệm trước khi triển khai các thành phần trong cơ cấu tấn công hạt nhân”, bài báo cho biết.

Bài viết cũng lưu ý việc triển khai lực lượng không quân theo nhiều cấp bậc khác nhau không phải là duy nhất. Nó cũng được thực hiện rộng rãi trong lực lượng không quân Na Uy và Belarus, cũng như Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS), nơi các giải pháp về cơ sở hạ tầng để sử dụng đường bộ đã được phát triển ở cấp độ học thuyết.

Tuy nhiên, đối với Lực lượng Không quân Pháp, việc triển khai huấn luyện ở chiến trường Scandinavia đánh dấu sự chuyển đổi sang một mô hình lập kế hoạch tác chiến mới.

Do đó, trong điều kiện xung đột cường độ cao, khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa từ các địa điểm không được chuẩn bị trước của đối phương sẽ đòi hỏi Nga phải tiến hành trinh sát radar vệ tinh và quang điện tử tinh vi và thường trực, hiện nay cũng bao gồm cả khu vực biên giới Phần Lan.

Theo Topcor.ru