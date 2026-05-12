Tiêm kích KF-21 Block I đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ

Cơ quan Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) thuộc Bộ Quốc phòng nước này thông báo rằng máy bay chiến đấu KF-21 Boramae, do Tập đoàn KAI phát triển ở cấu hình Block I đã được cấp chứng chỉ trạng thái "đủ điều kiện chiến đấu toàn diện".

Điều này đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn xác minh cuối cùng về các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của nền tảng.

Việc cấp trạng thái này xác nhận máy bay đáp ứng các Yêu cầu về khả năng vận hành (ROC) của Không quân Hàn Quốc và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong tình huống chiến đấu thực tế.

Theo tờ Korea Times, chứng nhận cuối cùng được đưa ra sau khi DAPA cấp đánh giá sơ bộ "sẵn sàng chiến đấu có điều kiện" vào tháng 5/2023, sau chu kỳ thử nghiệm bay đầu tiên của nguyên mẫu thứ 5.

Giai đoạn thử nghiệm 3 năm tiếp theo (tháng 5/2023 - tháng 2/2026) bao gồm đầy đủ các bài kiểm tra bay theo chương trình xác minh Block I. Về mặt thủ tục, kết quả đánh giá của DAPA được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng để phê duyệt, người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Tiêm kích KF-21 được xem là niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Theo DAPA, KF-21 đã hoàn thành khoảng 1.600 chuyến bay thử nghiệm trong chương trình đánh giá, bao gồm khoảng 13.000 chế độ và điều kiện kiểm tra khác nhau.

Chương trình bao gồm kiểm tra hiệu suất cơ bản, đánh giá độ ổn định và khả năng điều khiển, thử nghiệm tiếp nhiên liệu trên không, sử dụng vũ khí và xác minh chức năng của hệ thống không đối không Block I. Độ bền kết cấu, tuổi thọ khung thân và độ tin cậy của các hệ thống trên máy bay cũng được xác nhận.

Biến thể Block I được tối ưu hóa cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không bằng tên lửa dẫn đường không đối không. Các đặc điểm hiệu suất cơ bản của KF-21 bao gồm: Chiều dài - 16,9m, sải cánh - 11,2m, chiều cao - 4,7m, trọng lượng cất cánh tối đa - 25,4 tấn, số điểm treo vũ khí - 10, tải trọng tối đa - lên đến 7,7 tấn.

Hiện tại, trang bị tiêu chuẩn của KF-21 bao gồm tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM, và sẽ được tích hợp thêm tên lửa tầm xa MBDA Meteor trong tương lai.

DAPA báo cáo rằng việc hoàn thành chính thức giai đoạn phát triển hệ thống dự kiến vào tháng 6/2026. Việc giao chiếc máy bay chiến đấu KF-21 Block I sản xuất hàng loạt đầu tiên cho Không quân Hàn Quốc (ROKAF) dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm 2026.

Thỏa thuận bao gồm lô ban đầu với 20 chiếc, việc triển khai bắt đầu vào tháng 9/2026. Nhu cầu tổng thể của ROKAF ước tính là 120 chiếc KF-21 vào đầu thập niên 2030, quá trình chuyển đổi tiếp theo sang cấu hình Block II, bao gồm khả năng đối đất sẽ bắt đầu vào năm 2027.