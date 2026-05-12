HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiêm kích KF-21 Block I đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ

Sao Đỏ
|

Cột mốc trên đánh dấu giai đoạn quan trọng đối với quá trình phát triển tiêm kích nội địa của Hàn Quốc.

- Ảnh 1.

Cơ quan Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) thuộc Bộ Quốc phòng nước này thông báo rằng máy bay chiến đấu KF-21 Boramae, do Tập đoàn KAI phát triển ở cấu hình Block I đã được cấp chứng chỉ trạng thái "đủ điều kiện chiến đấu toàn diện".

Điều này đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn xác minh cuối cùng về các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của nền tảng.

Việc cấp trạng thái này xác nhận máy bay đáp ứng các Yêu cầu về khả năng vận hành (ROC) của Không quân Hàn Quốc và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong tình huống chiến đấu thực tế.

Theo tờ Korea Times, chứng nhận cuối cùng được đưa ra sau khi DAPA cấp đánh giá sơ bộ "sẵn sàng chiến đấu có điều kiện" vào tháng 5/2023, sau chu kỳ thử nghiệm bay đầu tiên của nguyên mẫu thứ 5.

Giai đoạn thử nghiệm 3 năm tiếp theo (tháng 5/2023 - tháng 2/2026) bao gồm đầy đủ các bài kiểm tra bay theo chương trình xác minh Block I. Về mặt thủ tục, kết quả đánh giá của DAPA được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng để phê duyệt, người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

- Ảnh 2.

Tiêm kích KF-21 được xem là niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Theo DAPA, KF-21 đã hoàn thành khoảng 1.600 chuyến bay thử nghiệm trong chương trình đánh giá, bao gồm khoảng 13.000 chế độ và điều kiện kiểm tra khác nhau.

Chương trình bao gồm kiểm tra hiệu suất cơ bản, đánh giá độ ổn định và khả năng điều khiển, thử nghiệm tiếp nhiên liệu trên không, sử dụng vũ khí và xác minh chức năng của hệ thống không đối không Block I. Độ bền kết cấu, tuổi thọ khung thân và độ tin cậy của các hệ thống trên máy bay cũng được xác nhận.

Biến thể Block I được tối ưu hóa cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không bằng tên lửa dẫn đường không đối không. Các đặc điểm hiệu suất cơ bản của KF-21 bao gồm: Chiều dài - 16,9m, sải cánh - 11,2m, chiều cao - 4,7m, trọng lượng cất cánh tối đa - 25,4 tấn, số điểm treo vũ khí - 10, tải trọng tối đa - lên đến 7,7 tấn.

Hiện tại, trang bị tiêu chuẩn của KF-21 bao gồm tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM, và sẽ được tích hợp thêm tên lửa tầm xa MBDA Meteor trong tương lai.

DAPA báo cáo rằng việc hoàn thành chính thức giai đoạn phát triển hệ thống dự kiến vào tháng 6/2026. Việc giao chiếc máy bay chiến đấu KF-21 Block I sản xuất hàng loạt đầu tiên cho Không quân Hàn Quốc (ROKAF) dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm 2026.

Thỏa thuận bao gồm lô ban đầu với 20 chiếc, việc triển khai bắt đầu vào tháng 9/2026. Nhu cầu tổng thể của ROKAF ước tính là 120 chiếc KF-21 vào đầu thập niên 2030, quá trình chuyển đổi tiếp theo sang cấu hình Block II, bao gồm khả năng đối đất sẽ bắt đầu vào năm 2027.

Theo Militarnyi
Tags

Hàn Quốc

vũ khí

tiêm kích

KF-21 Block I

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

01:18
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại