Tiêm kích J-35 khoe khả năng tàng hình đến mức khó tin

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tiêm kích tàng hình mới J-35 dùng trên tàu sân bay đang được quảng bá là một trong những máy bay tàng hình tiên tiến nhất thế giới, với diện tích phản xạ radar (RCS) được mô tả là nhỏ hơn lòng bàn tay người.

Tuyên bố này do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng, nhấn mạnh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc biên chế một tiêm kích thế hệ mới tàng hình cho đội tàu sân bay đang mở rộng của nước này.

J-35, phiên bản phục vụ hải quân của tiêm kích đa nhiệm J-35A, gần đây đã tham gia các đợt thử nghiệm cất và hạ cánh trên tàu sân bay Fujian, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện từ.

Theo thông báo của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 22/9, đợt huấn luyện này có sự tham gia của tiêm kích nặng J-15T và máy cảnh báo sớm trên không KJ-600.

Diện tích phản xạ radar nhỏ hơn lòng bàn tay

Tổng biên tập Wang Ya’nan của tạp chí Aerospace Knowledge có trụ sở tại Bắc Kinh nói với tờ Global Times rằng một RCS “cỡ bằng một con chim sẻ” cho thấy mức độ tàng hình đạt đẳng cấp thế giới.

“Một diện tích phản xạ radar nhỏ như vậy có thể giúp J-35 tránh bị phát hiện cho đến khi rất gần mục tiêu, mang lại nhiều lợi thế và cơ hội hơn trong tác chiến,” ông nói.

Theo CCTV, J-35 có trọng lượng cất cánh tối đa gần 30 tấn và được trang bị 2 động cơ lực đẩy tầm trung do Trung Quốc tự phát triển.

Đối với một tiêm kích cỡ trung bình, trọng lượng này “gần như là một tiêm kích hạng nặng,” theo ông Wang Ya’nan, người cũng cho rằng thiết kế máy bay và công nghệ máy phóng điện từ trên tàu Fujian cho phép J-35 cất cánh khi chở đầy nhiên liệu và vũ khí, từ đó gia tăng tầm hoạt động, thời gian bay và hỏa lực.

J-35A tham gia Triển lãm Hàng không & Vũ trụ Trung Quốc tại Zhuhai.

Phát triển theo mô-đun và hướng tới sản xuất lớn

Chủ nhiệm thiết kế tại Viện Thiết kế và Nghiên cứu Máy bay Thẩm Dương thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc Wang Yongqing, nói với Global Times vào tháng 6 rằng chương trình J-35 được thiết kế theo mô-đun.

“Nhiều thành tựu nghiên cứu của chúng tôi có thể áp dụng cho các biến thể khác nhau, chẳng hạn cảm biến, thiết bị trên khoang và hệ thống hàng không điện tử” - ông nói - “Mô hình phát triển này đã giảm đáng kể cả chi phí lẫn thời gian cần thiết cho phát triển tiêm kích.”

Ông Wang còn cho biết cách tiếp cận này cho phép tăng số lượng sản xuất, điều có thể giảm chi phí bảo trì dài hạn và tinh gọn hậu cần cho PLA.

J-35 là tiêm kích tàng hình phục vụ tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc; phiên bản phục vụ lực lượng không quân, J-35A, lần đầu xuất hiện tại Airshow China 2024, và các quan chức cho biết loạt máy bay này gồm nhiều biến thể dành cho các nhánh quân sự khác nhau.

Đối trọng với tiêm kích từ phương Tây

Trung Quốc trong thời gian gần đây đã nhanh chóng hiện đại hóa hải quân và không quân, bổ sung tàu sân bay, khu trục hạm tiên tiến và tên lửa tầm xa nhằm thách thức vị thế của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ đang vận hành phi đội tiêm kích tàng hình F-35C từ tàu sân bay.

Nếu J-35 hoạt động đúng như tuyên bố, mẫu máy bay này có thể thu hẹp khoảng cách bằng cách cung cấp cho Hải quân PLA một loại tiêm kích tấn công tàng hình nội địa tương đương với các tiêm kích tàu sân bay thế hệ 5 phương Tây, theo các nhà phân tích.