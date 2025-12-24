Điều này đã được Tư lệnh Không quân Thụy Điển - Thiếu tướng Jonas Wikman, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Defense News. Theo thông báo, lực lượng này đang thực hiện một chương trình hiện đại hóa quy mô lớn phi đội máy bay.

"Chúng tôi đã xem xét lại các ưu tiên và thực hiện công việc theo cách mà nỗ lực của tất cả những bên liên quan được phối hợp chặt chẽ nhất có thể. Kết quả là thời hạn ban đầu đã được đẩy nhanh tiến độ, và tôi hy vọng sẽ đạt được khả năng sẵn sàng hoạt động sớm hơn nhiều so với dự kiến", ông Wickman cho biết.

Tài liệu của cơ quan này, được công bố vào tháng 2, lưu ý rằng việc trang bị tên lửa hành trình Taurus KEPD-350 cho máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen C/D dự kiến sẽ đạt được không sớm hơn năm 2028.

Do tính chất nhạy cảm của dự án, quan chức này không tiết lộ ngày hoàn thành chính xác. Tên lửa được phát triển bởi Taurus Systems GmbH, một liên doanh Đức - Thụy Điển giữa MBDA Deutschland và Saab.

Vũ khí này có thể mang đầu đạn nặng 481 kg và được thiết kế để tấn công các mục tiêu kiên cố và nằm sâu dưới lòng đất với mọi kích thước ở tầm bắn hơn 500 km.

Máy bay chiến đấu JAS 39E Gripen trang bị tên lửa hành trình Taurus.

Ông Wickman gọi việc sắp đưa loại vũ khí này vào sử dụng là một "bước tiến lớn" sẽ tác động đến học thuyết và các khái niệm tác chiến của Không quân Thụy Điển:

"Khả năng này vô cùng quan trọng, bởi vì trước đây chúng tôi không có khả năng tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương. Chúng tôi chỉ có thể tập trung mọi nguồn lực vào phòng thủ, nhưng giờ đây, đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt", ông Wickman nhấn mạnh.

Quan chức này nói thêm rằng đất nước đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Đức trong mọi khía cạnh của việc xây dựng năng lực tấn công tầm xa.

Trước đây, Saab đã công bố hình ảnh máy bay Gripen được trang bị tên lửa Taurus, và một mô hình trưng bày tĩnh của chiến đấu cơ này với cấu hình nói trên đã được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng FIDAE ở Chile năm 2016.

Thụy Điển đang áp dụng một cách tiếp cận độc đáo, từ bỏ chương trình hiện đại hóa giữa vòng đời truyền thống của máy bay Gripen, thay vào đó dần dần giới thiệu các khả năng mới thông qua những đợt nâng cấp lớn định kỳ khoảng 3 năm một lần.