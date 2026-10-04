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Tiêm kích FA-50GF của Ba Lan chính thức bước vào trực chiến

Hải Yến
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Máy bay chiến đấu nhẹ FA-50GF của Ba Lan đã chính thức bước vào nhiệm vụ trực chiến nhằm tăng cường an ninh biên giới phía Đông.

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Tiêm kích FA-50GF của Ba Lan.

Máy bay chiến đấu nhẹ FA-50GF của Không quân Ba Lan đã bắt đầu làm nhiệm vụ trực chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz tuyên bố. Động thái này diễn ra gần 3 năm sau khi những chiếc máy bay đầu tiên được bàn giao.

"Các tiêm kích nhẹ FA-50GF vừa mới bước vào nhiệm vụ trực chiến. Điều này có nghĩa là một sự tăng cường nữa cho biên giới phía Đông của chúng ta," Bộ trưởng Ba Lan nói.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz lưu ý, mặc dù các máy bay này được mua khi chưa được trang bị vũ khí, Ba Lan đã xoay xở mua được các loại vũ khí cần thiết, cho phép chúng được sử dụng cho các nhiệm vụ phòng thủ quốc gia.

Tháng 2 năm nay, có thông tin cho biết các máy bay này đã nhận được (không phải thuê) các tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9L Sidewinder. Những tên lửa này nhằm cung cấp khả năng phòng không cơ bản cho FA-50GF.

Trước đó, năm 2023, Ba Lan đã thuê các tên lửa AIM-9P từ Hàn Quốc và cũng đã mua 24 tên lửa AIM-9L, đạn huấn luyện cùng một gói hậu cần.

FA-50GF của Ba Lan

Tiêm kích FA-50GF đã đi vào phục vụ trong Không quân Ba Lan vào nửa sau năm 2023. Chúng chỉ có thể sử dụng các phiên bản cũ hơn, đã ngừng sản xuất của các tên lửa đối không AIM-9L, M và P, thay vì các tên lửa AIM-9X mới hơn mà Ba Lan đã đặt hàng cho các tiêm kích F-16 và F-35 của mình.

Theo các kế hoạch ban đầu, chúng sẽ đóng vai trò là máy bay tạm thời và sau đó sẽ được nâng cấp lên biến thể PL, có khả năng bắn phiên bản tên lửa mới nhất – AIM-9X.

Tuy nhiên, cuối năm 2025, được biết rằng đợt nâng cấp này đã bị coi là không khả thi về mặt kinh tế và những máy bay này sẽ được sử dụng chủ yếu cho việc huấn luyện phi công.

Đồng thời, FA-50GF sẽ duy trì các khả năng chiến đấu cơ bản và thực hiện nhiệm vụ trực chiến khi cần thiết.

Nhằm mục đích này, Không quân Ba Lan có kế hoạch tích hợp các tên lửa tầm ngắn của Châu Âu – IRIS-T hoặc AIM-132 ASRAAM – lên các máy bay FA-50GF trong tương lai.

Những vấn đề trong việc mua sắm vũ khí

Các vấn đề về mua sắm vũ khí cho FA-50GF không chỉ phát sinh với các tên lửa đối không. Trong một thời gian dài, các quan chức mua sắm của Quân đội Ba Lan đã không thể tìm được đạn dược cho các pháo tự động của máy bay.

Mãi đến tháng 9/2025, trong triển lãm DSEI 2025, công ty Makine ve Kimya Endüstrisi của Thổ Nhĩ Kỳ mới ký một thỏa thuận xuất khẩu sang Ba Lan 100.000 đạn 20mm cho các máy bay này.

Theo Militarnyi
Tags

Ba Lan

Không quân Ba Lan

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