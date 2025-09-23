Tiêm kích F-47 lộ diện có giá 300 triệu đô, Mỹ mua đến 185 chiếc

Tiêm kích F-47 đầu tiên đã được sản xuất sẽ giúp Mỹ thống trị

Tập đoàn Boeing đã khởi động dây chuyền sản xuất chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ sáu F-47 đầu tiên cho Không quân Hoa Kỳ. Mục tiêu hiện tại là đưa chiếc máy bay này cất cánh lần đầu vào khoảng năm 2028.

Trong bài phát biểu quan trọng mới đây, Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ, Tướng David Allvin, đã cung cấp một số thông tin cập nhật ngắn gọn về chương trình F-47.

Trước đó vào tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã đích thân công bố Boeing là đơn vị chiến thắng trong cuộc cạnh tranh cho hợp phần máy bay chiến đấu có người lái thuộc Sáng kiến Thống trị Không phận Thế hệ Tiếp theo (Next Generation Air Dominance - NGAD) của Không quân.

Nỗ lực NGAD còn bao gồm việc phát triển các máy bay không người lái "Chiến đấu Cộng tác" (Collaborative Combat Aircraft - CCA), cùng với động cơ phản lực, vũ khí, hệ thống tác chiến điện tử, cảm biến, hệ sinh thái kết nối mạng, năng lực quản lý chiến trường tiên tiến và nhiều hơn nữa.

"Sau nhiều năm làm việc, hàng trăm giờ thử nghiệm, hàng ngàn người-năm trong phòng thí nghiệm, Tổng thống đã công bố F-47," Tướng Allvin phát biểu. "Đây là nền tảng mà cùng với tất cả các hệ thống khác của, sẽ đảm bảo ưu thế thống trị trong tương lai."

"Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ. Tôi phải nói với các bạn rằng, năm 2026 sắp đến rồi. Đội ngũ đang cam kết đưa chiếc đầu tiên bay vào năm 2028," ông tiếp tục. "Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi chúng tôi đưa ra thông báo, họ [Boeing] đã bắt đầu chế tạo chiếc đầu tiên. Chúng tôi đã sẵn sàng và phải hành động thật nhanh."

Trước đây, Không quân Hoa Kỳ chỉ cho biết F-47 dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trước khi nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm 2029. Nhiều mẫu máy bay trình diễn công nghệ mật cũng đã giúp mở đường cho sự ra đời của F-47.

Các chi tiết về chương trình F-47 và thiết kế của chính chiếc máy bay vẫn được bảo mật ở cấp độ cao nhất. Tại thời điểm này, chỉ có hai hình ảnh đồ họa chính thức về chiếc tiêm kích được công bố, và các quan chức Không quân cho biết chúng không nhất thiết phản ánh hoàn toàn hình dáng thực tế của máy bay, nhằm mục đích đảm bảo an ninh tác chiến.

Bảo mật cấp cao nhất

"Tôi rất thích ngắm nhìn bức ảnh này," Bộ trưởng Không quân Troy Meink phát biểu trong bài diễn văn. Ông đề cập cụ thể đến hình ảnh đồ họa của F-47.

"Tôi cho rằng một số nhà phân tích tình báo Trung Quốc đang dành rất nhiều thời gian để xem xét bức ảnh này. Chúc may mắn khi cố gắng tìm ra điều gì đó từ nó. Chúng tôi đã rất cẩn thận về điều đó."

Việc đưa cánh mũi canard nổi bật vào hai bản thiết kế đồ họa đã trở thành chủ đề thảo luận đặc biệt kể từ tháng 3. Cánh canard có thể giúp tăng cường khả năng cơ động cho thiết kế, nhưng lại không có lợi cho việc đạt được mức độ tàng hình (khả năng quan sát thấp) cực cao trước radar. Một số ý kiến cho rằng các chi tiết này có thể là sự đánh lạc hướng có chủ ý.

Không quân cho biết F-47 dự kiến có bán kính chiến đấu vượt quá 1,000 hải lý (≈1,852 km) và có thể đạt tốc độ trên Mach 2. Với tầm hoạt động này, các tiêm kích thế hệ sáu mới sẽ tăng cường phạm vi tác chiến thêm ít nhất khoảng 25% so với các máy bay chiến đấu hiện có của Mỹ. Tốc độ bay hành trình siêu âm mà không cần đốt sau và hiệu suất của nó vẫn là một ẩn số.

Ngoài ra, F-47 từ lâu đã được kỳ vọng sẽ sở hữu khả năng tàng hình "băng thông rộng" toàn phương diện thế hệ mới, bao gồm việc giảm đáng kể tín hiệu hồng ngoại bên cạnh diện tích phản xạ radar thấp.

"Tác chiến quang phổ" và "thống trị quang phổ" là những lĩnh vực trọng tâm chính của toàn bộ sáng kiến NGAD. Các quan chức Không quân cũng đã nói chung về việc tiêm kích này sẽ có những năng lực thế hệ tiếp theo để tận dụng phần còn lại của hệ sinh thái NGAD, bao gồm khả năng điều khiển các máy bay CCA trong tương lai.

Không quân Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch mua ít nhất 185 chiếc F-47, phù hợp với tầm nhìn ban đầu rằng đây là máy bay kế nhiệm F-22 Raptor.

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc liệu con số này có thể thay đổi trong tương lai hay không, và đã có những thảo luận về khả năng sẽ có nhiều phiên bản được chế tạo theo các chu kỳ phát triển tăng dần. Chi phí đơn vị dự kiến của F-47 cũng chưa rõ ràng, nhưng các dự báo trước đây cho rằng nó sẽ gấp khoảng ba lần giá trung bình của một chiếc F-35, tức là có thể lên tới hơn 300 triệu USD.

Trong bài phát biểu hôm nay, Tướng Allvin cũng nhấn mạnh rằng F-47 chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa rộng lớn hơn nhằm đảm bảo Không quân duy trì lợi thế trước bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào.

"Đối thủ không hề chùn bước. Họ không dừng lại và nói, 'à, có lẽ Mỹ chậm lại thì chúng ta cũng sẽ chậm lại.' Họ không hề làm vậy," ông nói.

Dù vậy, Không quân rõ ràng coi F-47 là một phần quan trọng trong cấu trúc lực lượng tương lai của mình, đặc biệt là khi hướng tới một cuộc đối đầu cấp cao tiềm tàng với Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Với việc chiếc F-47 đầu tiên đang được chế tạo và dự kiến bay thử trong khoảng ba năm nữa, Không quân Hoa Kỳ đang vững bước tiến gần hơn đến thế hệ sức mạnh không quân chiến thuật tiếp theo.