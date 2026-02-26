Tiêm kích F-22 Raptor đã chứng minh hiệu quả của mình trong nhiều chiến dịch trước đây.

Thùng nhiên liệu ngoài được thiết kế lại

Trong nhiều năm qua, tiêm kích F-22 Raptor của Không quân Mỹ luôn được đánh giá là một trong những tiêm kích chiếm ưu thế trên không mạnh mẽ nhất từng được chế tạo. Tuy nhiên, trước những thách thức mới và sự thay đổi trong chiến lược, việc kéo dài hiệu quả hoạt động của loại máy bay này trở thành ưu tiên.

Một báo cáo cho biết điểm nổi bật nhất trong bản nâng cấp là việc bổ sung thùng nhiên liệu ngoài có thiết kế tàng hình. Thông thường, các thùng nhiên liệu ngoài giúp tăng tầm bay nhưng lại làm giảm khả năng tàng hình, buộc phi công phải vứt bỏ trước khi tiến vào khu vực phòng thủ dày đặc.

Mẫu thiết kế mới cho thấy các thùng nhiên liệu được tạo hình với đường nét giảm phản xạ radar, cho phép F-22 mang thêm nhiên liệu mà không làm tăng đáng kể diện tích phản xạ radar.

Đây là bước tiến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương có khoảng cách xa giữa các căn cứ và khu vực tác chiến, đòi hỏi máy bay phải có khả năng bay lâu hơn.

Các thùng nhiên liệu mới có dạng góc cạnh, ít lực cản, vẫn có thể tách rời khỏi máy bay để khôi phục hiệu suất tối đa và giảm diện tích phản xạ radar. Tuy nhiên, Lockheed Martin cho biết trong một số tình huống, F-22 có thể tham chiến trực tiếp ngay cả khi vẫn mang thùng nhiên liệu.

Theo Lockheed Martin, F-22 Raptor đã chứng minh hiệu quả trong nhiều chiến dịch và cũng là tiêm kích thế hệ thứ 5 đầu tiên trên thế giới được đưa vào hoạt động.

Tích hợp hệ thống cảm biến hồng ngoại

Ngoài thùng nhiên liệu, bản thiết kế mới còn cho thấy sự xuất hiện của các pod gắn dưới cánh, được cho là chứa hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST).

Khác với radar vốn phát tín hiệu dễ bị đối phương phát hiện, IRST hoạt động thụ động, phát hiện tín hiệu nhiệt từ máy bay và tên lửa.

Khả năng này ngày càng quan trọng khi nhiều đối thủ tiềm năng cũng phát triển các nền tảng tàng hình nhằm tránh radar truyền thống.

Việc bổ sung hệ thống cảm biến thụ động hiện đại giúp F-22 có thể phát hiện mục tiêu khó quan sát một cách nhanh chóng và kín đáo, phù hợp cho các kịch bản tác chiến cường độ cao.

Dù các pod ngoài có thể ảnh hưởng phần nào đến khả năng tàng hình, lợi ích về nâng cao nhận thức tình huống và khả năng ngắm bắn được đánh giá là xứng đáng.

Mẫu thiết kế mới, được gọi không chính thức là “Raptor 2.0”, thể hiện sự kết hợp giữa cải tiến khí động học, tăng cường khả năng sống sót và mở rộng hệ thống nhiệm vụ. Đây là hướng đi nhằm giữ cho F-22 Raptor tiếp tục duy trì vị thế trong nhiều thập kỷ tới.