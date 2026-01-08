Tiêm kích F-16V mang số hiệu 6700 đã rơi xuống biển vào ngày 6 tháng 1 trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ. Chiếc máy bay chiến đấu cất cánh từ căn cứ không quân Hoa Liên lúc 6:17 chiều giờ địa phương, nhưng mất liên lạc lúc 7:29 chiều.

Tại thời điểm đó, máy bay cách bờ biển gần Phượng Bắc khoảng 10 dặm về phía Đông. Phi công đã nhảy dù và được cứu sống.

Theo tạp chí Military Watch (MW), máy tính trên khoang của chiếc F-16V đã bị lỗi, khiến phi công mất định hướng không gian. Một sự cố tương tự đã xảy ra trên chiếc F-16V khác vài ngày trước đó nhưng không được báo cáo.

Hệ thống máy tính trên các tiêm kích của Đài Loan bắt đầu gặp trục trặc sau khi cập nhật phần mềm như một công đoạn của quá trình hiện đại hóa tổng thể. Đài Bắc sử dụng các phiên bản đầu tiên của F-16A/B. Sau khi nâng cấp lên chuẩn F-16V, hệ thống điều khiển có thể trở nên không thể kiểm soát được.

Đã có một vài sự cố được ghi nhận, trong đó các máy bay chiến đấu "được lập trình lại" vô tình thực hiện động tác nhào lộn vòng tròn, gây nguy hiểm đến tính mạng của phi công. Hai lỗi kỹ thuật như vậy đã xảy ra vào năm 2024 - 2025 tại Căn cứ Không quân Chiayi.

Một vấn đề khác của F-16V là những cảnh báo sai từ cảm biến radar của nó. Hệ thống cảnh báo phi công về những mối đe dọa tưởng tượng, bỏ qua những mối đe dọa thực sự đến từ các hướng hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên các phi công và kỹ sư cho rằng sự mất phương hướng do lỗi máy tính là mối đe dọa chính. Tỷ lệ hỏng hóc sau khi hiện đại hóa rất cao, và các sự cố điện tử trong điều kiện trời nhiều mây và ban đêm cực kỳ nguy hiểm.

Nguyên nhân là bởi vì ngay cả thiết bị chỉ báo tư thế dự phòng cũng không thể tin cậy được trong điều kiện như vậy, một nguồn tin cho biết với ấn phẩm MW.

Lỗi phần mềm trên những chiếc F-16V sau khi hiện đại hóa là "nghiêm trọng".

Các vấn đề về phần mềm không chỉ giới hạn ở Đài Loan và không chỉ riêng với F-16. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2022, một chiếc F-35 của Không quân Mỹ suýt gặp tai nạn tại căn cứ không quân Hill do một vấn đề tương tự. Phi công không thể hủy bỏ quá trình hạ cánh khi máy bay mất kiểm soát và nghiêng mạnh sang trái.

"Chiếc F-35 rõ ràng đã mất kiểm soát. Tôi thấy các cánh lái ngang và dọc chuyển động rất mạnh và đột ngột. Chúng được di chuyển nhanh chóng và đến góc tối đa. Máy bay chiến đấu cuối cùng rơi vào vị trí mà hầu như không thể phục hồi tư thế được", một phi công thử nghiệm quan sát máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố cho biết.

Năm 2019, một chiếc F-35 của Nhật Bản đã rơi xuống biển sau khi phi công mất phương hướng. F-16V sử dụng các linh kiện điện tử và phần mềm phần lớn giống với F-35, cho nên sự tương đồng là dễ hiểu.