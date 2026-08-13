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Tiêm kích F-16 rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, phi công thoát chết trong gang tấc

Minh Hạnh
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Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một chiếc máy bay quân sự F-16 đã gặp tai nạn tại tỉnh Yalova, thuộc vùng Tây Bắc nước này.

Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện. Phi công đã kịp nhảy dù và sống sót sau vụ tai nạn.

Các đoạn video trên truyền thông địa phương cho thấy một cột khói đen bốc lên từ một cánh đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Khoảnh khắc chiếc máy bay F-16 rơi xuống đất rồi phát nổ. (Nguồn: Al Arabiya)

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

Máy bay được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không-đối-không, không-đối-đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

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Tags

Máy bay F-16

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