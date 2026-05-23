Với một doanh nhân nổi tiếng và thành đạt như “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn, mỗi dịp sinh nhật thường nhận được rất nhiều lời chúc từ gia đình, bạn bè, đối tác và những người xung quanh. Trong dịp sinh nhật tuổi 75 của tỷ phú mới đây, một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất lại không diễn ra trong một buổi tiệc hay sự kiện sang trọng, mà tại khoa Ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Theo đó, ngày 18/5 vừa qua, fanpage Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chia sẻ đoạn video ghi lại chuyến thăm của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Được biết, “vua hàng hiệu” đến bệnh viện vào sáng 14/5, thăm và trao quà cho các bệnh nhi tại khoa Ung bướu huyết học như một hoạt động thiện nguyện quen thuộc mà ông duy trì trong nhiều năm qua.

"Như mỗi lần ghé thăm, ông tiếp tục trao tặng những phong bao lì xì đến tất cả bệnh nhi của khoa kèm những lời thăm hỏi, động viên ấm áp. Trước tình cảm ấy, ông nhận được món quà sinh nhật bất ngờ là những lời hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật cùng những lời chúc hồn nhiên, đáng yêu từ các bé", phía bệnh viện chia sẻ.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhận món quà sinh nhật đặc biệt (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng 2)

Trong đoạn clip được đăng tải, ban đầu ông Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện với khẩu trang, mặc áo sơ mi và đội mũ giản dị. Khi các bệnh nhi đồng loạt chạy đến hát chúc mừng sinh nhật, nam doanh nhân đã tháo khẩu trang, nở nụ cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy các bé và rơi nước mắt.

Khoảnh khắc ông ân cần dặn dò các bệnh nhi: "Chúc mấy đứa phải về nhà, mau hết bệnh, hứa nha!" khiến nhiều người xem nghẹn ngào. Tại bệnh viện, các bé cũng đã quen thuộc với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn là “ông ngoại”, tặng những bức thư, tấm thiệp tự làm chúc mừng sinh nhật ông.

Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn còn đi đến từng giường bệnh để trao lì xì bằng cả hai tay, cúi người trò chuyện với các bé và gia đình. Sự chân thành, khiêm nhường trong từng cử chỉ của vị doanh nhân nổi tiếng đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khóc đỏ hoe mắt khi gặp các bệnh nhi (Ảnh chụp màn hình)

Khoảnh khắc doanh nhân lì xì cho các bệnh nhi bằng cả 2 tay cũng khiến nhiều người xúc động

Đoạn clip nhanh chóng viral trên MXH với gần 2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích chỉ sau thời gian ngắn. Ở phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động và dành nhiều sự ngưỡng mộ cho hành động của doanh nhân.

"Người giàu bằng năng lực thật là thế đó. Chẳng cần gì ngoài sự cống hiến chân chính, cho đi, khiêm nhường, giản dị. Coi thành công của mình cũng là phương tiện để yêu thương, san sẻ với thế giới", “Ông đã lớn tuổi nhưng vẫn trao quà bằng hai tay và cúi đầu. Đúng là của cho không bằng cách cho”, “Bác hiền lắm, rất có duyên, đã được gặp bác ở khoa Ung bướu huyết học”, “Coi mà muốn khóc. Vừa vui cùng mọi người vừa ngưỡng mộ và kính trọng ông”,...

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn gây xúc động bởi những hoạt động thiện nguyện dành cho bệnh nhi. Trong chuyến thăm khoa Ung bướu của Bệnh viện Nhi đồng 2 vào dịp Trung thu năm 2025, ông cũng trực tiếp đi đến từng giường bệnh để thăm hỏi các em nhỏ và gia đình.

Trong lần tặng quà đó, hơn 200 bệnh nhi đã nhận được vị doanh nhân hỗ trợ với số tiền từ 1 triệu đến 50 triệu đồng tùy theo hoàn cảnh. Nhiều phụ huynh kể rằng ông thường trò chuyện rất gần gũi, động viên các em mau khỏe rồi lặng lẽ rời đi mà không giới thiệu bản thân hay tạo sự chú ý.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn là "ông ngoại" của nhiều bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Theo chia sẻ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại một sự kiện thiện nguyện, phần lớn hoạt động thiện nguyện được thực hiện từ nguồn tiền dưỡng già. Chẳng hạn như năm 2024, kế hoạch ban đầu là để dành 10 tỷ cho hoạt động thiện nguyện cho năm 2024 nhưng chưa hết năm đã ông dùng hết. Đến năm 2025, ông được bà xã - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên ứng trước và “kịch bản” tương tự lặp lại, sau 6 tháng đầu năm đã hết.

“Các con thì người đưa 500 triệu, người gửi 1 tỷ. Tôi dồn hết vào đó để tiếp tục hành trình của mình. Vợ tôi - Thủy Tiên rất hiểu và chia sẻ. Có lần bà ấy nói vui: "Ông ăn có bao nhiêu đâu, thôi cắt mấy chuyến đi chơi, lấy tiền đó mà giúp người ta". Thế là tôi rút luôn phần tiết kiệm ra để làm từ thiện. Bà ấy lại ứng thêm 10 tỷ cho 2025 mà tôi đã tiêu gần hết rồi. Giờ bà đang tính… ứng trước cho cả năm 2026 (cười)”, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Về phía gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, trong ngày sinh nhật năm nay, các thành viên cũng gửi những lời chúc đến vị doanh nhân. Trên mạng xã hội, Tiên Nguyễn đăng story với dòng chữ ngắn gọn: "Happy birthday ông ba". Nhiều người thích thú vì cách xưng hô dễ thương của ái nữ với ba. Con trai út tỷ phú - Hiếu Nguyễn cũng chia sẻ lại lời chúc mà chị gái dành cho ba trên trang cá nhân.

Tiên Nguyễn chúc mừng sinh nhật ba

Hiện tại, ông Johnathan Hạnh Nguyễn hầu như đã rút lui khỏi hoạt động kinh doanh. Dù vẫn giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) nhưng ông chỉ nắm giữ khoảng 1% cổ phần doanh nghiệp. Cơ cấu cổ đông bao gồm: Bà Lê Hồng Thủy Tiên (sở hữu 59% vốn), ông Johnathan Hạnh Nguyễn (sở hữu 1% vốn), ông Nguyễn Phi Long - Phillip Nguyễn (sở hữu 20% vốn) và ông Nguyễn Quốc Khánh - Louis Nguyễn (sở hữu 20% vốn).