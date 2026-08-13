Tiếc nuối cho Yona Cươn: Từ "sơn cước mỹ nữ" đến streamer phải hú hét để khều donate

Thời điểm mới xuất hiện, Yona Cươn ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc mang "hơi thở" của núi rừng Tây Nguyên.

Trong cộng đồng sáng tạo nội dung trên TikTok, Yona Cươn từng là cái tên nhận được rất nhiều cảm tình từ công chúng

Sở hữu nhan sắc trong trẻo, nụ cười rạng rỡ cùng nét đẹp rất riêng của thiếu nữ dân tộc Ba Na, cô gái trẻ nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Tuy nhiên, hướng đi gần đây của nữ TikToker lại đang vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội và sự tiếc nuối lớn từ cộng đồng mạng.

"Hào quang" từng có của cô gái Ba Na xinh đẹp

Thời điểm mới xuất hiện, Yona Cươn ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc mang hơi thở của núi rừng Tây Nguyên. Các video chia sẻ về cuộc sống hằng ngày, trang phục truyền thống hay những điệu nhảy hồn nhiên của cô luôn thu hút hàng triệu lượt xem.

Nhan sắc nổi bật kết hợp với câu chuyện xuất thân giúp Yona Cươn xây dựng thành công hình ảnh "mỹ nữ sơn cước" đầy thiện cảm. Đây vốn là bước đệm hoàn hảo mà không phải nhà sáng tạo nội dung nào cũng có được để phát triển sự nghiệp lâu dài và bền vững.

Bước rẽ tranh cãi

Sự yêu mến của khán giả bắt đầu phai nhạt khi định hướng nội dung của Yona Cươn dần thay đổi. Thay vì đầu tư vào các sản phẩm chất lượng mang giá trị văn hóa hay hình ảnh tích cực, nữ TikToker bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các buổi livestream PK (màn thi đấu tương tác giữa các streamer trên TikTok). Trong các phiên livestream này, cô liên tục có những biểu cảm quá đà, la hối, thậm chí là hú hét để kêu gọi khán giả tặng quà (donate) và tăng điểm thi đấu.

Việc gào thét, nhún nhảy nhảm nhí chỉ để "xin quà" trên sóng trực tiếp khiến hình ảnh cô gái núi rừng nhẹ nhàng, trong trẻo hoàn toàn biến mất. Trước đó, Yona Cươn còn vướng phải ồn ào khi tham gia quảng cáo cho các sản phẩm sữa không rõ nguồn gốc, khiến hình ảnh cá nhân từng bị đưa lên các bản tin cảnh báo.

Trào lưu "khều donate" hay thu hút tương tác bằng các hành vi ồn ào trên livestream không còn mới nhưng việc một gương mặt có xuất phát đẹp như Yona Cươn lựa chọn con đường này lại khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng: Nhan sắc lạ và nét duyên sẵn có hoàn toàn có thể giúp Yona Cươn phát triển theo hướng KOL chuyên nghiệp, hợp tác với các thương hiệu lớn hoặc phát triển mảng du lịch, trải nghiệm văn hóa.

Còn hiện tại, việc chạy theo thuật toán livestream và doanh thu nhanh từ tiền donate khiến cô vô tình tự hạ thấp giá trị bản thân, biến mình thành một streamer thị phi.

Sự đổi hướng gây thất vọng của Yona Cươn là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của chiến lược định vị bản thân.

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội có thể đến rất nhanh nhờ nhan sắc hay may mắn, nhưng để duy trì được tình cảm của công chúng lại cần tư duy sáng tạo nghiêm túc và sự tôn trọng khán giả.

Nhan sắc hay sự chú ý ban đầu chỉ là tấm vé mở cổng. Nếu bất chấp chọn những phương thức kiếm tiền dễ dãi, ồn ào như "hú hét PK khều donate", các creator sẽ rất nhanh chóng đánh mất đi thương hiệu cá nhân mà mình đã cố gắng xây dựng. Trường hợp của Yona Cươn để lại nhiều tiếc nuối nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ bạn trẻ đang bước chân vào con đường sáng tạo nội dung số.