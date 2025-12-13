Tiệc "hấp hôn" của Khánh Vân: Hoa hậu Thiên Ân - Kỳ Duyên sánh đôi, cô dâu lộ chi tiết đáng ngờ

Tối 12/12, Khánh Vân gây chú ý khi tổ chức tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới, quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt. Không gian buổi tiệc mang màu sắc trắng ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Nàng hậu xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế váy đuôi cá ôm sát, tôn đường cong và làn da sáng.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý là vòng hai có phần lùm lùm của cô dâu. Trong nhiều khoảnh khắc, Khánh Vân khéo léo cầm hoa che bụng hoặc chọn góc đứng che vóc dáng hiện tại khiến netizen càng có cơ sở cho rằng gia đình nhỏ sắp đón nhận niềm vui mới.

Khánh Vân rạng rỡ trong tiệc kỷ niệm 1 năm về chung nhà với nhiếp ảnh gia Long Nguyễn

Khánh Vân được khen nhuận sắc, trẻ trung hơn sau khi kết hôn

Nàng hậu lộ bụng lùm lùm, lấy hoa che vòng 2 giữa nghi vấn bầu bí

Tiệc kỷ niệm của Khánh Vân có sự góp mặt của những bạn bè thân thiết như: Hoa hậu Thiên Ân và Kỳ Duyên xuất hiện sánh đôi, thoải mái tương tác và chụp ảnh cùng nhau. Cả hai có phong thái tự nhiên, không né tránh ống kính giữa loạt drama "bùng binh" xôn xao mấy ngày qua.

Ngoài các nàng hậu, buổi tiệc còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ thân thiết với cô dâu và chú rể như vợ chồng Mạc Văn Khoa, Hà Trí Quang - Thanh Đoàn… Không khí buổi tối vì thế vừa gần gũi, vừa náo nhiệt, đúng tinh thần một buổi tiệc mừng hạnh phúc sau hôn nhân.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân sánh đôi đến đám cưới của Khánh Vân

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Hoa hậu Phương Khánh

Cặp đôi Hà Trí Quang - Thanh Đoàn

Vợ chồng Mạc Văn Khoa có mối quan thân thiết với Khánh Vân

Nhiếp ảnh gia Long Nguyễn và Khánh Vân đã đồng hành cùng nhau từ năm 2019 nhưng sau khi chính thức cầu hôn mới công khai mối quan hệ trước công chúng. Long Nguyễn có điều kiện kinh tế, vợ cũ của anh không phải người nổi tiếng. Con trai của Long Nguyễn tên Minh Khôi, nay đã được 11 tuổi. Từ khi công khai mối quan hệ cho đến lễ cưới, cả hai xây dựng hình ảnh vợ chồng trẻ bình yên, đồng hành và ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Hoa hậu Khánh Vân từng đáp trả khi vướng tranh cãi: "Mỗi người trong chúng ta đều có lựa chọn riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình, quan trọng là phải biết bạn muốn gì, cần gì và điều gì sẽ khiến cho bạn hạnh phúc. Đối với Vân, có một điều khiến Vân hạnh phúc chính là câu nói: Bằng lòng với hiện tại, đó là hạnh phúc. 6/12/2024 – Câu chuyện tình yêu của Vân bước sang một trang mới. Mỗi khoảnh khắc, mỗi nụ cười trong ngày hôm ấy đều trở thành những ký ức quý giá, ghi dấu sâu trong trái tim Vân".