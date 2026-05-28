Tiếc cho người từng được coi là nghệ sĩ hài Vượng Râu

Ngày 28/5, trang fanpage thu hút 820.000 người theo dõi của nghệ sĩ hài Vượng Râu đã khóa bình luận. Cùng với đó là trang YouTube cá nhân có 509.000 người theo dõi của Vượng Râu, bình luận cũng bị tắt.

Chỉ trên kênh Tiktok có 1,9 triệu người theo dõi của nam nghệ sĩ là phần bình luận chưa bị khóa. Ngay lập tức, dưới các bài đăng nhận về nhiều phản hồi tiêu cực của khán giả, một số tài khoản còn đặt câu hỏi: "Có ai từ Facebook qua đây không?".

Kênh Youtube của Vượng Râu hiện đã tắt tính năng bình luận

Điều này cho thấy rõ, những ngày gần đây, nghệ sĩ Vượng Râu đang trở thành tâm điểm của dư luận, nên mọi động tĩnh của anh đều được cộng đồng mạng theo dõi chặt chẽ.

Vượng Râu, tên thật Nguyễn Công Vượng, là đạo diễn, nhà sản xuất và nghệ sĩ hài quen mặt với khán giả phía Bắc. Nam nghệ sĩ sinh năm 1980 tại Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

Vượng Râu tốt nghiệp chuyên ngành kịch hát và đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Vượng Râu ghi dấu ấn với phong cách hài dân dã, gần gũi qua nhiều tiểu phẩm nổi tiếng như "Thầy ra phố", "Tham thì thâm", "Cười cái sự đời", "Bắc Nam cùng cười", "Chuyện thông gia" hay "Kỳ phùng địch thủ".

Từ năm 2005, nam nghệ sĩ thành lập công ty giải trí riêng mang tên Nụ Cười Vàng Entertainment (NCV Studio), chuyên sản xuất các chương trình hài và đại nhạc hội phục vụ khán giả miền Bắc.

Vượng Râu là nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giá miền Bắc - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình thường niên "Tết vạn lộc" do Vượng Râu thực hiện cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mỗi dịp cuối năm.

Năm 2010, Vượng Râu kết hôn cùng Thu Hiền sau thời gian ngắn tìm hiểu. Bà xã kém anh năm tuổi, học ngành tài chính. Hiện cả hai có với nhau 5 người con.

Vượng Râu tuy nổi tiếng về khả năng diễn xuất, nhưng anh cũng nhiều lần phải nhận "gạch đá" vì vạ miệng.

Năm 2011, Vượng Râu từng "gây bão" khi trả lời trên báo Tiền Phong. Nam nghệ sĩ khẳng định: "Nếu diễn ở thành phố lớn hay ở Hà Nội, chương trình của tôi bán được rất nhiều vé. Ở đất Bắc này, tên Vượng "râu" không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là thứ 2!".

Khi phóng viên hỏi lại: "Tức là sau Xuân Hinh?"

Vượng Râu đáp lại: "Ai đứng thứ nhất tôi không biết, nhưng dám khẳng định, Vượng "râu" là số 2, bên cạnh Chiến Thắng ở đất Bắc này. Cái đó tôi đã kiểm chứng. Rạp tháng 8 Hải Phòng, Rạp 3/2 Nam Định… năm nào cũng mời Vượng "râu" diễn khai rạp, tuy nhiên nhận lời hay không là một vấn đề khác. Làm hài ăn nhau cái duyên. Có duyên, ra nói nhảm khán giả vẫn thích, thậm chí phát hâm lên. Người ta cần gì, tôi cho cái đó.

Một ngày đẹp trời không xa, làm liveshow ở Hà Nội, tôi sẽ vươn lên tầm Đàm Vĩnh Hưng, một Đàm Vĩnh Hưng trong sân khấu hài. Không tin, bạn có thể hỏi một số bầu sô, mời tôi bây giờ khó lắm! Khó ở đây không phải vì tiền, mà là chuyện tôi muốn xuất hiện ở chương trình nào", Vượng Râu cho hay.

Ngoài các sản phẩm nghệ thuật, nhiều người rất ngưỡng mộ Vượng Râu ở khả năng kiếm tiền, với khối tài sản lớn đáng mơ ước. Trong đó nổi bật là khu nhà thờ Thiên Trường Vọng Phủ trị giá không hề nhỏ.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 1.000m2 nằm trên địa phận huyện Thạch Thất cũ (Hà Nội). Với mong muốn gìn giữ bản sắc dân tộc và có nơi thờ tự nên nghệ sĩ Vượng Râu đã xây dựng nơi này theo kiểu kiến trúc cổ, với nhiều gian thờ. Trong đó, có một gian thờ tam vị Thánh tổ nghề và đều đặn làm lễ giỗ tổ nghề Sân khấu hàng năm.

Danh hài Vượng Râu chia sẻ trên Dân Việt, sau khi mua đất xong, anh được các cụ trong làng chỉ bảo đất này xưa kia là đất cổ tự, thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Vậy nên nam nghệ sĩ xác định xây phủ thờ chứ không làm đất ở. Vợ chồng anh chủ yếu sinh sống ở căn nhà 4 tầng ở phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.