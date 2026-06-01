Tiếc cho nghệ sĩ Thành Lộc

Khán giả đang chờ đợi là một cơ hội thực sự phù hợp dành cho nghệ sĩ Thành Lộc trong điện ảnh.

Tính đến ngày 15/6, bộ phim Một thời ta đã yêu đã chính thức biến mất khỏi bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt Nam. Hành trình phát hành của tác phẩm khép lại với con số khoảng 2 tỷ đồng, một kết quả gây nhiều tiếc nuối đối với ê-kíp sản xuất cũng như những nghệ sĩ tham gia dự án. Trong đó, một trong những cái tên được chú ý là NSƯT Thành Lộc.

Nghệ sĩ Thành Lộc là một nam diễn viên, doanh nhân kiêm đạo diễn sân khấu. Với biệt danh "Phù thủy sân khấu", ông được đánh giá là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất của nền nghệ thuật Việt Nam trong thế hệ của mình. Chính vì vậy, mỗi lần Thành Lộc xuất hiện trong một dự án điện ảnh mới, công chúng luôn dành sự quan tâm đặc biệt.

NSƯT Thành Lộc gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Một thời ta đã yêu

Một thời ta đã yêu xoay quanh bộ ba Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường).

Lấy bối cảnh thành phố biển những năm 2000, phim mở đầu bằng câu chuyện của Bảo ở tuổi 18 gặp gỡ Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ. Những rung động đầu đời bắt đầu nhưng cũng là nơi khởi nguồn cho những dằn vặt kéo dài nhiều năm sau đó.

Trong Một thời ta đã yêu , Thành Lộc đảm nhận vai ông Trọng, người cha mang nhiều mặc cảm và nỗi niềm riêng sau những biến cố của cuộc sống. Không ít ý kiến cho rằng những phân đoạn xuất hiện của Thành Lộc thuộc nhóm đáng xem nhất bộ phim. Các cảnh đối diễn giữa Thành Lộc và NSND Lê Khanh giúp câu chuyện có thêm sức nặng cảm xúc, đặc biệt ở tuyến gia đình.

Thế nhưng, đối với các phân cảnh của tuyến nam - nữ chính lại nhận về nhiều ý kiến chê bai từ khán giả. Đặc biệt, đoạn Quốc Trường hái hoa cho Quỳnh Thy đang viral trên mạng xã hội bị ví như "chuông xe đạp" (cringe, ý chỉ cảm giác ngượng ngùng khi thấy tình huống lố bịch) mới của điện ảnh Việt với với nhiều bình luận cho rằng lời thoại và cách xử lý tình huống "giả trân", "như AI viết kịch bản".

Một thời ta đã yêu khiến khán giả bật cười vì tình tiết vô lý, khép lại với con số khoảng 2 tỷ đồng

"Có thể cắt cảnh quay hoa cho tôi đỡ thất vọng được không"; "Đừng thấy tôi mắt cận, lãng tai rồi muốn thoại muốn diễn gì thì diễn nhá"... - một số khán giả bình luận.

Trong buổi họp báo công chiếu phim, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết phản ứng chân thực của khán giả về Một thời ta đã yêu sẽ giúp ông hiểu hơn về khán giả Việt và làm cơ sở cho những dự án tiếp theo.

Được biết trước đó, sự góp mặt của nghệ sĩ Thành Lộc trong dự án phim Ma da từng nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, do những điều chỉnh trong khâu hậu kỳ, thời lượng xuất hiện thực tế của chú trên màn ảnh lại ngắn hơn dự kiến, chưa thể làm thỏa lòng mong đợi của số đông khán giả.

Khán giả tiếc nuối khi những bộ phim của nghệ sĩ Thành Lộc không nhận được thành công xứng đáng

Nhìn rộng hơn, trường hợp của Thành Lộc cũng phản ánh một thực tế đáng suy nghĩ của điện ảnh Việt hiện nay. Tên tuổi lớn vẫn có giá trị bảo chứng về chuyên môn, nhưng thành công thương mại của một bộ phim ngày càng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như kịch bản, chiến lược phát hành, truyền thông và khả năng chạm đến thị hiếu khán giả đương thời.

Có lẽ điều mà khán giả đang chờ đợi là một cơ hội thực sự phù hợp dành cho Thành Lộc trong điện ảnh. Một kịch bản đủ chiều sâu, một nhân vật đủ sức nặng và một dự án có thể đưa tài năng của nam nghệ sĩ đến gần hơn với số đông công chúng.