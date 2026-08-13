Tiếc cho nghệ sĩ Cát Tường

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ và sân khấu, Cát Tường nay xuất hiện thưa vắng hơn khi lần lượt khép lại sân khấu, dừng vai trò MC show hẹn hò và mới đây đóng cửa quán cà phê, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Cát Tường từng là một trong những MC tạo được dấu ấn riêng ở các chương trình hẹn hò. Cách nói chuyện thẳng thắn, tự nhiên, đôi khi hài hước nhưng cũng đủ tinh tế để kéo những câu chuyện tình cảm của người chơi về đúng cảm xúc đời thường khiến cô trở thành gương mặt khó thay thế trong mắt một bộ phận khán giả.

Nhưng vài năm trở lại đây, Cát Tường liên tục có những quyết định khiến con đường nghệ thuật của cô thay đổi. Năm 2023, cô tuyên bố dừng công việc MC ở các show hẹn hò để tập trung cho diễn xuất. Trước đó, cô đã có khoảng 6-7 năm gắn bó với công việc dẫn chương trình và thừa nhận quyết định này khiến mình buồn, tiếc nuối. Cát Tường nói vai trò MC chỉ là một giai đoạn trải nghiệm, còn cô vẫn xem mình là diễn viên, được đào tạo bài bản từ trường sân khấu.

Cát Tường trong buổi gặp gỡ bạn bè trong buổi tiệc chia tay quán cafe

Đến tháng 4/2025, một cánh cửa khác lại khép lại. Sân khấu mang tên Cát Tường tại quận 1, TP.HCM chính thức dừng hoạt động sau khoảng 7 tháng. Theo VietnamNet, lý do được đưa ra là quá trình vận hành gặp nhiều khó khăn, trong đó có chuyện thiếu chỗ đậu ô tô và tình hình kinh doanh không thuận lợi. Ê-kíp khi ấy cũng tính toán khả năng tìm địa điểm mới để hoạt động trở lại.

Và mới đây nhất là câu chuyện quán cà phê. Cuối tháng 3/2026, Cát Tường thông báo chia tay quán cà phê mà cô dành nhiều tháng gây dựng. “Tiệc chia tay lơ lửng, không vui không buồn”, nữ nghệ sĩ nói về cảm xúc của mình khi khép lại hành trình này trên trang cá nhân.

Quán cafe được mở khoảng giữa năm 2025, ngay tại căn nhà của Cát Tường. Nữ nghệ sĩ đầu tư gần 400 triệu đồng để cải tạo không gian theo phong cách hoài cổ, ấm cúng, với mong muốn đây không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là chỗ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả thân thiết.

Thế nhưng kinh doanh thực tế không lãng mạn như những gì người ta hình dung về một quán cà phê của người nổi tiếng.

Theo chia sẻ của Cát Tường, lượng khách không ổn định. Có người tới quán chủ yếu vì biết cô đang có mặt, thậm chí phải gọi điện trước để hỏi. Giá một ly cà phê chỉ khoảng 25.000 đồng nên lợi nhuận không đáng kể. Những ngày đông khách nhất, doanh thu khoảng 3 triệu đồng, trong khi quán phải duy trì khoảng 5 nhân viên, trả tiền nguyên liệu, các chi phí phát sinh và thuê bãi giữ xe riêng. Sau cùng, tiền thu về gần như không còn bao nhiêu.

Nhìn vào chuỗi sự việc này, người ta dễ có cảm giác Cát Tường đang ngày càng rời xa ánh đèn. Nhưng có lẽ nói cô “biến mất” khỏi nghệ thuật lại không hoàn toàn chính xác.

Tháng 6/2026, Cát Tường chia sẻ cô từng từ chối hai bộ phim trong năm nay. Nữ nghệ sĩ khẳng định mình vẫn hoạt động nghệ thuật, vẫn đi diễn nhưng lựa chọn công việc kỹ hơn. Cô thậm chí tiếp tục xuất hiện trên sân khấu kịch và các hoạt động liên quan đến điện ảnh.

Vậy nên, điều khiến khán giả tiếc có lẽ không phải Cát Tường đã bỏ nghề. Mà là một Cát Tường từng xuất hiện rất đều đặn trên màn ảnh nhỏ nay không còn dễ gặp như trước.

Ở tuổi nghề đã đủ dày, có lẽ cô không còn cần phải xuất hiện bằng mọi giá. Nhưng với khán giả, đặc biệt những người từng quen với hình ảnh một Cát Tường nói chuyện duyên dáng trên truyền hình, diễn xuất trên sân khấu và hết mình với những dự án riêng, khoảng trống ấy vẫn đủ để họ thấy tiếc.

Cát Tường từ chối hai bộ phim trong năm 2026

Bởi Cát Tường có một thứ không dễ thay thế: sự gần gũi. Cô không phải kiểu nghệ sĩ lúc nào cũng cần hào nhoáng hay tạo ra những câu chuyện ồn ào để được chú ý. Càng về sau, những gì khán giả nhớ về cô lại thường là một người phụ nữ làm nghề bằng sự tự nhiên, đôi khi thất bại nhưng không ngại thử lại.

Có lẽ vì thế, bên dưới những chia sẻ về việc đóng cửa quán cà phê, nhiều khán giả để lại lời động viên và mong cô sớm trở lại với nghệ thuật.

Cát Tường có thể đóng một quán cà phê, khép một sân khấu hay từ chối một vài bộ phim. Nhưng điều khán giả chờ đợi vẫn là ngày cô trở lại đúng với thế mạnh của mình.

Không nhất thiết phải là một chương trình hẹn hò. Cũng không nhất thiết phải xuất hiện dày đặc trên truyền hình. Chỉ cần một vai diễn đủ hay, một sân khấu đủ tốt hoặc một chương trình đủ phù hợp để Cát Tường được là chính mình. Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất với một nghệ sĩ không phải là họ dừng lại, mà là khán giả vẫn còn muốn nhìn thấy họ nhiều hơn.