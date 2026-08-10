Tiếc cho Kiều Thanh (Phía trước là bầu trời)

Nữ diễn viên Kiều Thanh của "Phía trước là bầu trời" đã nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Năm 2001, bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải lên sóng tạo nên “cơn sốt”. Phim xoay quanh cuộc sống của xóm trọ sinh viên đầu những năm 2000, với những gánh nặng về cơm, áo, gạo, tiền gần gũi với thực tế. Ngoài kịch bản hấp dẫn, các gương mặt diễn viên của phim cũng thu hút và nhận được sự yêu mến của khán giả.

Không nằm trong nhóm ba nữ chính, Kiều Thanh đảm nhận vai Trà “cave” - một nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt trong xóm trọ. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều như Nguyệt, Nhung hay Thương, nhân vật Trà vẫn tạo dấu ấn riêng và giúp tên tuổi Kiều Thanh được khán giả biết đến.

Kiều Thanh trong vai Trà cave phim Phía trước là bầu trời - Ảnh: VFC

Sau “Phía trước là bầu trời”, Kiều Thanh tiếp tục theo đuổi diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim như “Dòng sông phẳng lặng”, “Khi đàn chim trở về”, “Những giấc mơ dài”, “Hai phía chân trời”, “Hoa hồng trên ngực trái”...

Nữ diễn viên thường được giao những nhân vật có cá tính, hoàn cảnh và màu sắc riêng. Tuy nhiên, Trà “cave” vẫn là vai diễn được nhắc đến nhiều bậc nhất khi khán giả nhìn lại hành trình của Kiều Thanh.

Nổi tiếng từ rất sớm, Kiều Thanh về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng là diễn viên đinh của nhà hát, tham gia nhiều vở diễn. Kiều Thanh cũng là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2016.

Năm 2019, cô vướng lùm xùm khi thừa nhận chung sống với người chưa ly hôn vợ. Giấu kín danh tính bố của con trai nhiều năm vì vậy những chia sẻ của Kiều Thanh khiến cư dân mạng tranh cãi.

Theo lời kể của chính Kiều Thanh, người bạn đời của cô chưa ly hôn với vợ và cô cũng không yêu cầu điều đó. Mối quan hệ hiện tại của cô, vợ cả và hai con riêng tốt đẹp. Họ thỉnh thoảng vẫn đi du lịch cùng nhau, thậm chí tặng quà.

"Thanh chưa làm đám cưới, vì có lí do riêng. Thanh là vợ hai, nhưng vợ cả lại yêu quý và thần tượng Thanh. Ba người đi chơi với nhau bình thường, con cái yêu thương quây quần vui vẻ với nhau", Lao Động dẫn lời nữ diễn viên tại buổi họp báo ra mắt phim "Hoa hồng trên ngực trái".

Nữ diễn viên cho biết, "vợ cả" sống riêng một nhà, Kiều Thanh và chồng sống riêng một nhà, cả hai đều không chấp nhận cảnh "chung đụng". Việc chăm sóc con riêng, con chung đối với Kiều Thanh cũng không phải vấn đề.

Thời gian qua, Kiều Thanh cũng “mất tích” khỏi màn ảnh Việt. Cô chọn cuộc sống kín tiếng về đời tư lẫn sự nghiệp.

Kiều Thanh (bên trái) trong buổi ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái - Ảnh: VFC.

Gần nhất, Kiều Thanh tham gia bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” của đạo diễn Vũ Trường Khoa. “Hoa hồng trên ngực trái” lên sóng từ năm 2019, đến nay đã 7 năm, Kiều Thanh hoàn toàn “biến mất” khỏi màn ảnh.

Ngoài vấn đề đời tư, một trong những lý do khiến Kiều Thanh khó được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" xuất phát từ giọng nói. Trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”, giọng thoại của Kiều Thanh khi thu tiếng trực tiếp đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Cô thoại với giọng khàn, yếu, nhiều đoạn thoại khó nghe.

Trong những bộ phim trước, khi chưa áp dụng công nghệ thu tiếng trực tiếp, Kiều Thanh được khen ngợi về diễn xuất khi sử dụng lồng tiếng.