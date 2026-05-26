Tiếc cho con trai nghệ sĩ Vân Dung

Mới đây, một bài đăng liên quan đến Long Vũ, con trai nghệ sĩ Vân Dung, bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Threads.

Bài viết trên MXH Threads về Long Vũ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Theo đó, từ câu chuyện nam diễn viên từng gây tiếng vang với vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, nhiều khán giả mở ra cuộc bàn luận sôi nổi về con đường làm nghề của anh: một diễn viên "con nhà nòi", được đào tạo bài bản, có duyên diễn xuất nhưng vẫn chưa thật sự bật lên tương xứng với sự yêu mến từng nhận được.

Bài đăng gây chú ý khi đặt câu hỏi Long Vũ đã có bao nhiêu vai chính giờ vàng sau cơn sốt Chải. Người viết nhắc rằng vai diễn này đã là câu chuyện của năm 2024, trong khi hiện tại khán giả vẫn chưa thấy nam diễn viên xuất hiện dày đặc như kỳ vọng.

Long Vũ trong vai Chải trong phim Đi giữa trời rực rỡ - Ảnh: FBNV

Được biết, Long Vũ tên đầy đủ là Nguyễn Long Vũ, sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh là con trai duy nhất của nghệ sĩ hài Vân Dung. Ngoài đời, tình cảm của hai mẹ con khăng khít, gắn bó.

Khi bộ phim Đi giữa trời rực rỡ lên sóng, nhân vật Chải được nhiều khán giả gọi là hình mẫu lý tưởng vì luôn yêu chiều, bảo vệ người mình thích. Thậm chí, bài đăng "tuyển con dâu" hài hước của nghệ sĩ Vân Dung trên trang cá nhân cũng gây sốt.

Vân Dung hết lòng ủng hộ cho sự nghiệp của con trai. Mọi dự án phim của Long Vũ đều được mẹ nhắc đến, cổ vũ trên trang cá nhân.

Long Vũ là con trai nghệ sĩ Vân Dung - Ảnh: FBNV

Khi con trai đóng "Đi giữa trời rực rỡ", Vân Dung còn tham gia “tìm vợ cho Chải” bằng những câu đùa hài hước “Pu chê thì về mẹ tìm vợ cho”, “Mẹ tuyển con dâu đã lâu, mà sao chưa thấy ai nộp đơn?”, “Bắt mãi không được em Pu thì về đây mẹ lấy vợ cho nhé”,...

Khi xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao trên VTV3 cùng con trai, Vân Dung kể Long Vũ bộc lộ tình yêu với nghệ thuật từ năm cấp 3. Khi ấy, chàng trai trẻ đã xin mẹ đi học đàn, học nhảy, học đánh trống và tự biên đạo kịch cho các hoạt động của lớp.

Thời gian đầu khi Long Vũ theo đuổi nghiệp diễn xuất, mẹ anh băn khoăn. “Miễn sao là con không cảm thấy hối hận với bất cứ quyết định gì của con”, Vân Dung khẳng định.

Long Vũ thừa nhận, lý do anh trở thành diễn viên là do “ảnh hưởng từ mẹ và đi xem mẹ diễn nhiều”. Nam diễn viên trẻ luôn tự hào và không bao giờ cảm thấy chạnh lòng trước sự nổi tiếng, thành công của mẹ.

Tâm sự với con về những khó khăn trong nghề, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ: “Con cứ đi đi, đi rồi sẽ đến đích; còn nếu con không đi thì không bao giờ đến đích, hoặc con dừng lại là con thua. Mẹ không bao giờ đi xin vai cho con, ai cho con thì làm, không cho thì thôi.

Khán giả đang mong chờ Long Vũ sớm quay trở lại với những bộ phim rực rỡ hơn nữa- Ảnh: FBNV

Và cái cơ hội ấy con nên nhớ con bây giờ đang là hạt cát, chỉ là cây cỏ thôi. Con phải đi tự tìm cơ hội của con giống như mẹ ngày xưa. Đừng ngại, đừng xấu hổ khi con xin vai hay đi xin casting. Không được nản”.

Trước khi đóng “Đi giữa trời rực rỡ”, Long Vũ từng góp mặt trong các bộ phim: “Gia đình mình vui bất thình lình”, “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Lối nhỏ vào đời” và “Không ngại cưới chỉ cần một lý do”.

Ở tuổi còn rất trẻ, Long Vũ vẫn có nhiều thời gian để đi đường dài. Sự im ắng sau một vai diễn gây sốt chưa hẳn là dấu hiệu chững lại, đôi khi là khoảng lặng cần thiết để chọn vai và rèn nghề. Nhưng từ những tranh luận trên mạng xã hội, có thể thấy khán giả vẫn nhớ đến Long Vũ, vẫn chờ nam diễn viên trở lại và vẫn tiếc nếu một gương mặt có duyên diễn xuất như Long Vũ không được trao thêm cơ hội xứng đáng trên màn ảnh Việt.