Tịch thu hơn 2 tỷ đồng từ vụ tiệm vàng ở Đà Nẵng mua bán ngoại tệ trái phép

Thống Nhất |

Ngoài xử phạt hành chính đối với chủ tiệm vàng và khách hàng, cơ quan chức năng Đà Nẵng tịch thu hơn 2 tỷ đồng liên quan đến mua bán ngoại tệ trái phép.

Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng H.P.H. và L.C.T. (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) – khách hàng thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại cơ sở này, về hành vi “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Tịch thu hơn 2 tỷ đồng từ vụ tiệm vàng ở Đà Nẵng mua bán ngoại tệ trái phép- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng Đà Nẵng tịch thu hơn 2 tỷ đồng liên quan đến vụ mua bán ngoại tệ trái phép. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 19/9, Phòng An ninh Kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T.

Căn cứ kết quả xác minh, đơn vị đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt tiệm vàng H.P.H. 30 triệu đồng, L.C.T. bị phạt 15 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh,… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Theo quy định, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia và sẽ bị xử lý nghiêm.

