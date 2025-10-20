Sáng 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu bé, trao đổi với báo Sức khỏe & Đời sống, bác sĩ Phan Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, sau gần một ngày được điều trị, sức khỏe và tâm lý của cháu bé học lớp 5 ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành đã dần ổn định.

Các y, bác sĩ chăm sóc cho cháu bé.

Theo bác sĩ Đà, cháu nhập viện trưa 19/10, trong tình trạng hoảng loạn, chấn thương tâm lý nặng, có ba vết thương vùng đầu nghi do vật cứng gây ra - hai ở đỉnh đầu, một ở vùng chẩm.

"Các bác sĩ đã khâu tổng cộng 6-7 mũi. Ngoài ra, toàn thân cháu bầm tím, có nhiều vết sẹo cũ cho thấy từng bị đánh đập trước đó nhiều lần", bác sĩ Đà nói.

Các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều vết bầm tím trên cơ thể bệnh nhi L.. Đây là các dấu vết do bị tác động bằng vật tày, các vết thương mới, nghi bị bạo hành trong thời gian gần đây. Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhi có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo, theo bác sĩ Đà là “nhiều không thể đếm”.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Hải Hà cho biết, bệnh viện đã bố trí phòng riêng cho cháu và bà nội, cử nhân viên túc trực 24/24 giờ để giúp ổn định tâm lý. Tất cả chi phí ngoài bảo hiểm y tế được miễn giảm hoàn toàn, bệnh viện còn hỗ trợ suất ăn miễn phí mỗi ngày cho bé và người chăm sóc.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an

Trước đó, 9/10, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L. (SN 2015, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam bạo hành, gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai.

Bước đầu, Nguyễn Văn Nam đã thừa nhận hành vi đánh đập người con gái riêng của vợ dẫn đến việc cháu bị thương tích phải nhập viện. Vụ bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành: Đối tượng khai gì tại CQĐT?

Liên quan đến vụ việc, đại diện chính quyền địa phương cho hay, bé L. là con riêng của chị Bàn Thị B. (quê Sơn La). Sau đó, chị B. kết hôn với Nam, có thêm 2 con chung và hiện đang trú tại xã Cổ Đạm.

Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cháu L. đang về quê ở Sơn La chăm bố ốm, chỉ có cháu ở nhà với cha dượng.