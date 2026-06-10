Tịch thu hơn 12 kg vàng bạc, đất đai và tài sản trị giá gần 150 tỷ đồng của giám đốc công ty cấp thoát nước

Số tài sản bị tịch thu vượt xa nguồn thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp này.

Tháng trước, Cục Chống Tham nhũng Ấn Độ (ACB) triệt phá một vụ án tham nhũng nghiêm trọng, bắt giữ ông Saggam Anantha Laxmi Kumar (58 tuổi) – Tổng Giám đốc kỹ thuật thuộc Công ty Cấp thoát nước Thành phố Hyderabad (HMWSSB).

Động thái này diễn ra sau khi các đặc vụ ACB tiến hành khám xét đồng loạt nhà riêng của nghi phạm tại Mallapur và 8 địa điểm khác trên khắp bang Telangana, khui ra số tài sản bất hợp pháp có giá trị trên giấy tờ là 58,8 triệu rupee (17,5 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, giới chức trách ước tính giá trị thị trường thực tế của khối tài sản này lên tới 500 triệu rupee (149 tỷ VNĐ).

Cơ quan chức năng phát hiện tài sản không cân xứng với thu nhập của Kumar và tiến hành khởi tố sau cuộc điều tra sơ bộ về các hành vi trục lợi bất chính. Quá trình khám xét khẩn cấp nhà riêng của nghi phạm cùng thân nhân, bạn bè và các đối tượng đứng tên hộ đã thu giữ lượng tài sản khổng lồ.

Danh mục tài sản bị niêm phong gồm giấy tờ sở hữu 7,3 ha đất nông nghiệp tại các vùng Navipet, Bodhan và Cheryal; 6 lô đất nền tại Maheshwaram; 3 căn hộ chung cư tại Uppal và 1 tòa nhà biệt thự 4 tầng tại Mallapur.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 11 triệu rupee (3,3 tỷ VNĐ) tiền mặt; 2,1 kg vàng trang sức; 9,2 kg bạc; 1 chiếc ô tô hiệu Maruti Ritz và 1 xe máy.

Bà Sindhu Sharma, Phó Giám đốc ACB cho biết: "Giá trị thị trường của số tài sản bị tịch thu cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị ghi trên giấy tờ. Công tác xác minh các tài sản bổ sung vẫn đang được ráo riết triển khai".

Bên cạnh tội danh tích lũy tài sản bất minh, Kumar còn đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng khác từ dư luận.

Các điều tra viên tiết lộ Kumar bị nghi ngờ đứng sau đường dây cung cấp bất hợp pháp các xe bồn chở nước sạch cho các khu chung cư cao cấp với giá "cắt cổ" để trục lợi cá nhân trong bối cảnh thành phố khan hiếm nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhấn mạnh trước mắt sẽ tập trung hoàn tất hồ sơ cho vụ án tài sản bất minh.

Nghi phạm Kumar đã bị tạm giữ hình sự và sẽ sớm phải hầu tòa để nhận lệnh tạm giam phục vụ điều tra chuyên sâu theo Luật Phòng chống Tham nhũng Ấn Độ.

Theo Times of India



