Tịch thu gần 4 kg vàng, hơn 26 tỷ đồng tiền mặt trong một chiếc SUV nằm chờ sửa ở gara

Y Vân
|

Tang vật thu giữ có tổng giá trị ước tính 46 tỷ đồng.

Đầu năm nay, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã thu giữ tổng cộng 6,9 triệu ringgit Malaysia (46 tỷ VNĐ) dưới dạng vàng thỏi và tiền mặt ngoại tệ trong một cuộc điều tra về đường dây tội phạm bị cáo buộc liên quan đến dự án mua sắm của quân đội, truyền thông nước này đưa tin.

Số tài sản này bao gồm ba thỏi vàng 999, mỗi thỏi nặng 1kg có giá trị khoảng 1,8 triệu ringgit (12 tỷ VNĐ), và 9 miếng vàng, mỗi miếng nặng 100g có giá trị khoảng nửa triệu ringgit (3,3 tỷ VNĐ).

Theo một nguồn tin từ MACC, số tiền mặt bị thu giữ, lên tới hơn 4 triệu ringgit (26,6 tỷ VNĐ), bao gồm đô la Mỹ, euro, bảng Anh, yên Nhật và riyal Ả Rập Xê Út.

Số tiền được tìm thấy trong chiếc xe SUV tại một xưởng sửa chữa ở khu vực Klang Valley. Chiếc xe này trị giá khoảng 360.000 riggit, được cho là đã được mua bằng tiền mặt”, MACC cho biết trong một tuyên bố.

Vụ tịch thu diễn ra sau khi cựu tư lệnh quân đội Hafizuddeain Jantan và hai người vợ của ông bị bắt giữ để hỗ trợ điều tra về đường dây tham nhũng.

MACC đã điều tra chủ sở hữu của 26 công ty có liên quan đến các hợp đồng mua sắm quân sự được cho là có liên quan đến một sĩ quan cấp cao trong quân đội. Cuộc điều tra cũng bao gồm các thành viên gia đình của sĩ quan này và khoảng 40 công ty bị nghi ngờ tham gia vào các vụ hối lộ.

MACC cho biết, kể từ năm 2023, một số công ty đã liên tục giành được các hợp đồng quân sự có giá trị cao.

Theo The Star, NST

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

