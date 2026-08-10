Tịch thu 51 kg vàng trị giá 185 tỷ đồng và 1.300 tỷ tiền mặt tại nhà riêng 1 người lương 29 triệu đồng/tháng

Số tài sản bị tịch thu vượt xa con số tài sản được kê khai.

Ngày 24/10/2024, tại Jakarta, các điều tra viên Indonesia đã khám xét nhà riêng của Zarof Ricar - cựu quan chức cấp cao thuộc Tòa án Tối cao Indonesia. Kết quả họ phát hiện lượng tài sản khổng lồ gồm khoảng 920 tỷ rupiah tiền mặt (tương đương hơn 1.300 tỷ VNĐ) và 51 kg vàng (tương đương khoảng 185 tỷ VNĐ nếu tính theo giá vàng hiện tại).

Ngoài tiền và vàng, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều tài sản có giá trị khác. Quy mô tài sản bị thu giữ gây chú ý đặc biệt bởi Zarof đã nghỉ hưu và mức lương trước đó được truyền thông Indonesia cho biết khoảng 20 triệu rupiah/tháng (tương đương khoảng 29 triệu VNĐ)

Sau đó, Zarof bị bắt và bị cơ quan công tố Indonesia điều tra về hành vi nhận tiền bất hợp pháp trong thời gian làm việc tại Tòa án Tối cao.

Đáng chú ý, số tài sản được phát hiện lớn hơn rất nhiều so với tài sản mà Zarof từng kê khai. Theo bản kê khai gần nhất, tính đến ngày 31/12/2021, ông sở hữu tổng tài sản khoảng 51,4 tỷ rupiah.

Trong đó, phần lớn là đất đai và nhà ở tại Jakarta, Bandung cùng một số thành phố khác, trị giá khoảng 45,5 tỷ rupiah. Zarof cũng kê khai 4,4 tỷ rupiah tiền mặt và các tài sản tương đương tiền, 3 ô tô trị giá 740 triệu rupiah cùng một số tài sản khác.

Tài sản của Zarof tăng mạnh trong thời gian ông làm việc tại Tòa án Tối cao. Năm 2007, ông kê khai khoảng 6,3 tỷ rupiah. Đến năm 2016, con số này tăng lên 36,4 tỷ rupiah và đạt 43,2 tỷ rupiah vào năm 2017.

Zarof làm việc tại Tòa án Tối cao Indonesia từ năm 2012 đến 2022, từng giữ nhiều vị trí quản lý trong hệ thống tư pháp trước khi nghỉ hưu.

Sau khi rời ngành tư pháp, ông chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Đầu năm 2024, Zarof tham gia đầu tư sản xuất bộ phim “Vị Thẩm phán”, kể về một thẩm phán trẻ chống lại những thế lực đen tối.

Vụ việc cuối cùng dẫn đến một trong những án phạt nghiêm khắc nhất đối với cựu quan chức này. Tòa án Tối cao Indonesia sau đó tuyên Zarof 18 năm tù và phạt 1 tỷ rupiah.

Vụ án gây chú ý tại Indonesia không chỉ bởi lượng tiền mặt và vàng khổng lồ được phát hiện tại nhà, mà còn bởi sự chênh lệch rất lớn giữa tài sản thực tế bị thu giữ và số tài sản Zarof từng kê khai.

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