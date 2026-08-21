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Tịch thu 37kg vàng trị giá 136 tỷ đồng, 445 tỷ đồng tiền mặt xếp thành thùng và 68 giấy tờ BĐS tại nhà giám đốc công ty cấp nước ở Trung Quốc

Thiên Di
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Khối tài sản tích lũy được phát hiện tại nhà riêng của người đàn ông này đã gây chấn động dư luận.

Cựu giám đốc Công ty Cấp nước Bắc Đới Hà Ma Chaoqun từng gây chấn động Trung Quốc khi cơ quan điều tra phát hiện hơn 120 triệu nhân dân tệ (khoảng 17 triệu USD, tương đương 445 tỷ VNĐ) tiền mặt, 37kg vàng và 68 giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản tại nhà riêng.

Ma Chaoqun sinh năm 1967 tại Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông bắt đầu làm việc trong ngành cấp nước từ năm 1985 và từng giữ chức giám đốc điều hành Công ty Cấp nước Bắc Đới Hà. Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm cung cấp nước cho Bắc Đới Hà và nhiều khu vực lân cận.

Năm 2012, ông Ma được chính quyền địa phương trao danh hiệu "người lao động gương mẫu". Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, ông bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Tháng 1/2014, ông Ma bị tố đòi hàng triệu nhân dân tệ tiền hối lộ từ một khách sạn địa phương. Ngày 12/2, ông bị bắt giữ để điều tra. Em trai và em gái của ông cũng lần lượt bị bắt.

Tháng 11 cùng năm, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hà Bắc cáo buộc Ma tham ô, nhận hối lộ và chuyển trái phép tài sản công.

Điều khiến vụ án gây chấn động là lượng tài sản khổng lồ được phát hiện trong nhà ông. Hơn 120 triệu nhân dân tệ tiền mặt được cất giữ tại đây, cùng 37kg vàng (tương đương khoảng 136 tỷ VNĐ tính theo giá vàng hiện tại) và 68 giấy chứng nhận bất động sản.

Theo truyền thông Trung Quốc, số tiền mặt lớn đến mức cảnh sát phải huy động lực lượng đặc nhiệm để tiến hành bắt giữ ông Ma. Việc một người sở hữu lượng tài sản lớn như vậy khiến dư luận đặc biệt sửng sốt.

Mẹ của Ma phủ nhận con trai tham nhũng và cho rằng số tài sản này đến từ hoạt động kinh doanh khai thác than của gia đình.

Sau 10 năm kể từ khi sự việc được phanh phui, vào ngày 27/12/2024, truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Ma Chaoqun đã bị một tòa án thành phố Tần Hoàng Đảo tuyên án tử hình treo. Với án tử hình treo, ông sẽ được hoãn thi hành án 2 năm. Nếu không có sai phạm trong khoảng thời gian này, án sẽ giảm xuống tù chung thân.

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Trung Quốc

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