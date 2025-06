Theo tờ Nhật báo Quang Minh đưa tin, những năm gần đây, các tổ chức lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia ở Trung Quốc có xu hướng chuyên nghiệp hóa. Một trong những vụ việc điển hình được Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc công bố là chuyên án do Công an quận Tấn Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc triệt phá. Đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt gần 60 triệu NDT (hơn 216 tỷ đồng) từ hơn 1.400 nạn nhân, với hơn 40 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có cả kẻ cầm đầu và những thành viên cốt cán.

Vụ việc bắt đầu ngày 14/8/2020, khi một người dân họ Trương đến trình báo bị lừa hơn 4,53 triệu NDT (16,3 tỷ đồng) qua một nền tảng vay tiền trực tuyến giả mạo tên là “An Dật Hoa”. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an Thái Nguyên, Trung Quốc lập tức thành lập chuyên án và bắt tay vào điều tra.

Qua phân tích dữ liệu kỹ thuật và dòng tiền, lực lượng chức năng xác định được đường dây lừa đảo này có trụ sở ở nước ngoài. Trong đó, hai đối tượng họ Lương và họ Vương được xác định là nghi phạm chủ chốt.

Nhóm của Vương và Lương thiết lập nền tảng giả mạo vay tiền, gửi đường link ứng dụng qua tin nhắn cho các nạn nhân. Khi nạn nhân tải ứng dụng và đăng ký vay, các “nhân viên chăm sóc khách hàng”, thực chất là những kẻ lừa đảo, sẽ gọi điện hướng dẫn qua QQ (một ứng dụng nhắn tin phổ biến ở Trung Quốc), yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và sau đó viện lý do tài khoản bị đóng băng để yêu cầu chuyển “phí giải ngân” hoặc “tiền bảo lãnh”.

Tháng 9/2020, sau khi nắm được thông tin các đối tượng đang âm mưu vượt biên trái phép từ nước ngoài vào Trung Quốc qua tỉnh Vân Nam, Công an Thái Nguyên lập tức triển khai kế hoạch bắt giữ.

8 tổ công tác, mỗi tổ 6-7 cán bộ, được thành lập và đồng loạt hành động. Trong lần vây bắt đầu tiên, các trinh sát đã bắt giữ được Lương và nhiều đối tượng khác, thu giữ một lượng lớn tiền mặt và thẻ ngân hàng tại hiện trường.

Chiến dịch kéo dài hơn 2 tháng, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ chiến sĩ, đã lần lượt bắt giữ trên 40 đối tượng trong toàn bộ đường dây.

Các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị xử lý theo quy định của pháp luật

Một trong những tình tiết đáng chú ý là việc phát hiện “bản đồ kho báu” trong điện thoại của đối tượng Vương. Lần theo thông tin này, cảnh sát đã tìm đến nhà bố mẹ của Vương ở quê. Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ mà 2 cụ già sinh sống, lực lượng chức năng đào bới sân vườn và phát hiện 8,2 triệu NDT (khoảng 29,6 tỷ đồng) được giấu trong các hố đào, xi măng bị khoét và cả trong. Ngoài ra, trong chuồng gà đặt ở góc vườn còn phát hiện 6 kg vàng thỏi.

Theo điều tra, số tiền lừa được được đối tượng chuyển thành tài sản như tiền mặt, vàng thỏi, bất động sản… và đưa cho người thân cất giữ. Công an Thái Nguyên, Trung Quốc đã tiến hành phong tỏa, thu hồi tài sản với tổng giá trị gần 60 triệu NDT (hơn 216 tỷ đồng). Số tiền thu hồi được tòa án xử lý theo quy định, hoàn trả cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo.

Tháng 12/2021, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung Quốc tuyên phạt Lương và Vương - 2 kẻ cầm đầu - án tù chung thân, tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. Các đối tượng còn lại bị xét xử theo các tội danh: lừa đảo, vượt biên trái phép, che giấu tội phạm và rửa tiền.

Một số bị cáo kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án. Cơ quan chức năng tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì thế trận tấn công mạnh mẽ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội liên quan đến lừa đảo xuyên biên giới.

