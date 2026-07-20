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Tịch thu 13 kg vàng trị giá 44 tỷ đồng và 4,4 tỷ tiền mặt từ một căn hộ

Thiên Di
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Ngoài vàng và tiền mặt, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều trang sức, đồng hồ xa xỉ, giấy tờ bất động sản và nhiều tài liệu khác.

- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh giác bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã thu giữ 13 kg vàng cùng khoảng 16,2 triệu rupee tiền mặt trong cuộc khám xét nơi ở của ông Lalit Kumar, cựu Trợ lý Cơ quan Giao thông Khu vực (ARTO), từng công tác tại thành phố Agra.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian dài, lực lượng chức năng liên tục nhận được tố cáo cho rằng ông Lalit Kumar sở hữu khối tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp. Sau khi xác minh bằng nguồn tin nghiệp vụ và điều tra bí mật, cơ quan chức năng đã xin lệnh khám xét từ tòa án chuyên trách và đồng loạt kiểm tra nhà riêng cùng nhiều địa điểm liên quan.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều xấp tiền mặt, 13 kg vàng, trang sức bằng vàng bạc, đồng hồ đắt tiền cùng nhiều hồ sơ tài chính. Riêng số vàng ước tính có giá trị hơn 1,6 triệu USD (tương đương 44 tỷ VNĐ) theo giá thị trường hiện nay. Các chuyên gia đang tiếp tục định giá và kiểm kê toàn bộ tài sản bị thu giữ.

- Ảnh 2.

Đáng chú ý, các điều tra viên phát hiện nhiều kho chứa bí mật được giấu trong tường nhà. Sau khi nghi ngờ còn tài sản chưa được khai báo, lực lượng chức năng kiểm tra kỹ từng căn phòng, tường, trần giả, giường, đồ nội thất và các khu vực cất giữ.

Bên trong các kho bí mật này là lượng lớn tiền mặt, trang sức vàng và nhiều tài liệu quan trọng. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, chỉ mình ông Lalit Kumar biết vị trí các kho chứa này, trong khi người thân trong gia đình được cho là không hề hay biết.

Cuộc khám xét tiếp tục gặp khó khi lực lượng chức năng phát hiện một két sắt điện tử tự động. Khi được yêu cầu cung cấp mật khẩu, ông Lalit Kumar nhiều lần nói rằng mình đã quên mật khẩu, khiến quá trình khám xét bị đình trệ gần hai giờ. Sau đó, các chuyên gia kỹ thuật đã được huy động để mở két.

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Sau khi mở két và tiếp tục khám xét, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 16,2 triệu rupee tiền mặt (tương đương gần 4,4 tỷ VNĐ) được cất giấu tại nhiều phòng và tủ khác nhau. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến các tài sản đứng tên người khác, danh mục đầu tư quỹ tương hỗ, tiền gửi có kỳ hạn và nhiều khoản đầu tư tài chính khác.

Điều tra ban đầu cho thấy ông Lalit Kumar và người thân bị nghi đã mua nhiều khu đất, nhà ở cao cấp và bất động sản tại các thành phố như Lucknow, Agra và Noida. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát hồ sơ các bất động sản này, đồng thời kiểm tra két sắt ngân hàng, hồ sơ đầu tư và các giao dịch tài chính đáng ngờ.

Theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh giác, phía sau khối tài sản bị nghi là bất minh có thể tồn tại một mạng lưới trung gian và nhiều cá nhân liên quan. Nhà chức trách đang tiến hành giám định đối với số tiền mặt và tài liệu thu giữ. Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan này sẽ khởi tố vụ án đối với ông Lalit Kumar theo Luật Phòng chống tham nhũng của Ấn Độ.

Theo India Today

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