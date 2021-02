Tỉ phú Bill Gates vén màn nguyên nhân thảm họa ở Texas

Ông Gates lưu ý rằng sự phụ thuộc của bang Texas vào năng lượng tái tạo không cao. Theo ông, các nhà chức trách của bang đáng lẽ phải chi tiền cho các nhà máy năng lượng không phụ thuộc vào thời tiết, điều này sẽ ngăn chặn được khủng hoảng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20-2 đã ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng ở bang Texas - còn gọi là bang Lone Star, có nghĩa là "ngôi sao cô đơn" - cho phép chính phủ phân bổ thêm ngân quỹ để giúp hàng triệu người bị ảnh hưởng do những cơn bão mùa đông nghiêm trọng.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, tỉ phú Bill Gates - người đã quyên góp hơn 50 tỉ USD cho các hoạt động từ thiện - đã nhắc lại sự cần thiết phải giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu.



Ông Gates cho biết biến đổi khí hậu là nguyên nhân sâu xa của mọi hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và giải pháp là sử dụng năng lượng xanh. Nhà từ thiện lưu ý rằng nếu không có các quyết định về giảm lượng khí thải carbon và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc - dẫn đến sự sụp đổ của các hệ sinh thái tự nhiên cũng như mất khả năng canh tác, từ đó dẫn đến chiến tranh và bất ổn.

Theo nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft, thời hạn để thế giới giải quyết các vấn đề nói trên là năm 2050.

Nhà từ thiện này tin rằng trong một thế giới lý tưởng, 80% năng lượng sẽ được tái tạo và đến từ các tấm pin mặt trời và tuabin gió, trong khi 20% sẽ đến từ các nhà máy hạt nhân. Ông Gates thậm chí còn trích dẫn bang Texas làm ví dụ. Khi điều kiện khí hậu khắc nghiệt không thể sử dụng năng lượng xanh, bang có thể tăng cường năng lượng hạt nhân hoặc rút từ kho lưu trữ.

Công nhân Kaleb Love của TP Richardson phá tảng băng hôm 16-2. Ảnh: AP

Bang Texas cũng như các khu vực khác của Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi những cơn bão mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, với nhiệt độ giảm xuống mức lạnh nhất trong hơn 30 năm. Mạng lưới năng lượng độc lập của bang đã sụp đổ do nhu cầu cao và khiến hàng triệu người không có điện. Chỉ riêng ở bang Texas, gần 50 người đã chết do cuộc khủng hoảng, một số người đã ngộ độc khí CO khi họ vào trong xe hơi và nổ máy để giữ ấm.



Nhiệt độ khắc nghiệt cũng làm hỏng đường ống nước của bang. Tại TP Austin, nước máy qua xử lý có thể đã bị nhiễm vi khuẩn, chính quyền địa phương đưa ra lời khuyên về việc sử dụng nước đun sôi cho gần một nửa trong số 29 triệu dân của bang.

Điện đã được khôi phục ở nhiều vùng của bang Texas, mặc dù 80.000 ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối vào ngày 20-2 (giờ địa phương). Tổng thống Biden cho biết ông sẽ đến thăm bang này nếu việc thăm viếng không cản trở các nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành ở đó.