Tỉ phú ấu dâm Mỹ hại đời hàng trăm phụ nữ và trẻ em trên đảo riêng

Báo The New York Times cuối tuần này đưa tin ông Epstein bị cáo buộc đưa trẻ em gái từ 11 tuổi đến hòn đảo tư nhân Little Saint James, đồng thời theo dõi nhất cử nhất động của các nạn nhân.

Người đệ trình vụ kiện, Tổng chưởng lý quần đảo Virgin Denise George, cho biết ông Epstein chủ yếu điều hành mạng lưới buôn bán tình dục tại hòn đảo kể trên.

Người này yêu cầu tịch thu bất động sản của ông Epstein, bao gồm Little Saint James và hòn đảo tư nhân thứ hai Great Saint James cũng như giải thể những công ty bình phong liên quan. Số tiền hàng trăm triệu USD thu được sẽ bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng.

Tỉ phú Jeffrey Epstein. Ảnh: The New York Times

Tỉ phú ấu dâm Mỹ được cho là dùng thuyền, máy bay và máy bay trực thăng để đưa phụ nữ và trẻ em gái (11-17 tuổi) đến các đảo tư nhân của mình, trong đó có Little Saint James trị giá 577 triệu USD. Thời điểm diễn ra là từ năm 2001-2019.



Theo vụ kiện, một thiếu nữ 15 tuổi bị ép phải thực hiện hành vi tình dục với ông Epstein cùng những người khác. Em "đã cố gắng bơi khỏi hòn đảo để bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt lại và bị cầm giữ".

Công ty của ông Epstein mua Little Saint James vào năm 1998. Nơi này cách hòn đảo Saint Thomas hơn 3 km. Trong nhiều năm, người ta thì thầm về những cô gái trẻ mà ông Epstein đưa tới Little Saint James, mệnh danh là "Đảo ấu dâm".

Hồi tháng 8 năm ngoái, ông Epstein bị phát hiện chết trong nhà giam ở New York trong khi chờ xét xử, dẫn đến việc nhà chức trách Mỹ phải mở ít nhất 3 cuộc điều tra liên bang.

Tỉ phú này cũng từng bị kết án tại bang Florida vào năm 2008 vì trả tiền cho các cô gái trẻ tới mát-xa nhưng chỉ phải ngồi tù 13 tháng theo một thỏa thuận bí mật với các công tố viên bang.