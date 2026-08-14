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Thuỷ Tiên tăng 10kg

Hạ Anh
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Thuỷ Tiên đã lên tiếng sau khi bị soi ngoại hình khác lạ ở sự kiện.

Sau nhiều tháng hạn chế xuất hiện trước công chúng, Thủy Tiên bất ngờ lộ diện tại một sự kiện thời trang và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thủy Tiên lựa chọn thiết kế váy cưới màu trắng với phom dáng ôm sát, phần thân corset, kết hợp với những mảng ren xuyên thấu. Trang phục giúp nữ ca sĩ khoe đường cong cơ thể cùng bờ vai trần.

Qua những hình ảnh tại sự kiện, dễ nhận thấy diện mạo của Thủy Tiên có nhiều thay đổi. Gương mặt nữ ca sĩ trông đầy đặn hơn, vóc dáng cũng "có da có thịt" hơn. Thậm chí, cư dân mạng còn cho rằng bà xã Công Vinh vừa can thiệp thẩm mỹ nên sắc vóc hiện tại suýt nhận không ra. Cho đến mới đây, Thuỷ Tiên đã lên tiếng giải thích, cô thừa nhận tăng gần 10kg nên ngoại hình thay đổi. Nữ ca sĩ cho hay: "Dạo này em sống rất là dưỡng sinh, trộm vía mập lên gần 10kg, lên ảnh nhìn hơi khác ha".

Màn lộ diện lần này vì thế nhanh chóng nhận được nhiều sự bàn luận. Bên cạnh những ý kiến bất ngờ trước diện mạo mới, không ít khán giả dành lời khen cho thần thái của Thủy Tiên. Sau thời gian ở ẩn, nữ ca sĩ dường như đang từng bước trở lại với các hoạt động trước công chúng.

Clip: Thuỷ Tiên xuất hiện với ngoại hình khác lạ tại sự kiện

Thuỷ Tiên tăng 10kg- Ảnh 1.

Thuỷ Tiên thừa nhận đã tăng 10kg sau nhiều tháng ở ẩn (Ảnh: Viết Thanh)

Cuộc sống hiện tại của Thuỷ Tiên

Cuộc sống của Công Vinh - Thủy Tiên từng trải qua một giai đoạn không ít sóng gió. Năm 2020, cặp đôi vướng ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện, kéo theo khoảng thời gian dài chịu áp lực từ dư luận. Sau đó, cơ quan chức năng kết luận không phát hiện dấu hiệu sai phạm. Dù vậy, sau biến cố, Thủy Tiên dần hạn chế các hoạt động nghệ thuật cũng như xuất hiện trước truyền thông, thay vào đó lựa chọn cuộc sống kín tiếng và bình lặng hơn. Công Vinh cũng tập trung cho công việc, gia đình và hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư.

Từ sau ồn ào, Thủy Tiên không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz mà dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống riêng. Vợ chồng cô hiện sống trong căn biệt thự trắng bề thế tại TP.HCM. Nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, thưởng trà, chăm sóc gia đình. Thuỷ Tiên cũng đã bắt đầu tập ăn chay trường. Công Vinh và Thủy Tiên cũng dành thời gian đi du lịch, hành hương cùng nhau. Đặc biệt, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho việc tu tập, hướng đến cuộc sống nhẹ nhàng và bình an hơn.

Thuỷ Tiên tăng 10kg- Ảnh 2.

Sau ồn ào, Thuỷ Tiên tận hưởng cuộc sống bình lặng, kín tiếng bên trong biệt thự

Cách đây không lâu, Thủy Tiên từng chia sẻ một dòng trạng thái đầy chiêm nghiệm về cuộc sống: "Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Thuỷ Tiên tăng 10kg- Ảnh 3.

Dù ít hoạt động nhưng mỗi lần Thuỷ Tiên xuất hiện đều gây chú ý

Ảnh: FBNV

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