Thủy Tiên lộ diện với vòng 1 "ná thở"

Không "bùng kèo", Thủy Tiên thiêu đốt thảm đỏ show Đỗ Long với mẫu váy cưới o ép vòng 1 "ná thở".

Tối nay (13/8), bridal show đầu tiên trong sự nghiệp của NTK Đỗ Long chính thức quy tụ dàn mỹ nhân đình đám của Vbiz. Giữa hàng loạt tên tuổi nổi bật, Thủy Tiên chính là cái tên khiến công chúng tò mò và trông chờ nhất.

Trước đó, sau buổi thử đồ, tiền lệ vắng mặt ở show diễn trước từng khiến cư dân mạng lẫn chính chủ Đỗ Long "bán tín bán nghi", lo ngại nữ ca sĩ lại thêm một lần "bùng kèo" vào phút chót. Thế nhưng không để người hâm mộ phải thất vọng, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng đã giữ đúng lời hứa, chính thức có mặt từ sớm để chúc mừng người anh thân thiết.

Không làm khán giả hoài nghi thêm nữa, Thủy Tiên xuất hiện ở thảm đỏ bridal show của NTK Đỗ Long trong thiết kế cúp ngực tôn trọn vòng 1 (Clip: Đi Soi Sao Đi).

Không làm khán giả hoài nghi thêm nữa, Thủy Tiên xuất hiện ở thảm đỏ bridal show của NTK Đỗ Long trong thiết kế cúp ngực tôn trọn vòng 1 (Clip: Đi Soi Sao Đi).

Thủy Tiên lập tức trở thành tâm điểm chiếm trọn mọi ống kính truyền thông với thiết kế váy cưới táo bạo và quyến rũ. Người đẹp diện một mẫu đầm cúp ngực tông trắng tinh khôi với cấu trúc corset xuyên thấu, phô phang trọn vẹn đường cong vóc dáng và đặc biệt là vòng 1 căng đét "ná thở".

Đường nét gương mặt nữ ca sĩ được nhận xét có phần khác lạ, đặc biệt ở đôi mắt.

Các đường gân định hình phom dáng kết hợp cùng kỹ thuật đính kết hạt tỉ mỉ ở phần ngực áo giúp tôn lên bờ vai mỏng cùng xương quai xanh thanh thoát. Phần chân váy được tạo điểm nhấn bằng các tầng vải xếp dập ly bắt mắt phối cùng chất liệu ren mỏng manh, tạo nên sự dung hòa giữa nét gợi cảm và vẻ thướt tha.

Mái tóc uốn sóng bồng bềnh tông màu nâu vàng sáng rực rỡ càng làm nổi bật nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, Thủy Tiên chọn cách tối giản phụ kiện, thậm chí không mang theo túi hiệu, nhường trọn mọi sự chú ý cho bộ lễ phục lộng lẫy và vóc dáng cuốn hút của mình.

Cận cảnh diện mạo gây sốt của Thủy Tiên: Váy ren corset xuyên thấu đính kết tỉ mỉ, tóc nâu vàng bắt sáng nhưng hoàn toàn "nói không" với túi hiệu.

Từ cô dâu diện chiếc váy cưới 20kg năm nào đến vị khách mời đặc biệt tỏa sáng trong bridal show đầu tay của Đỗ Long.

Sự xuất hiện của Thủy Tiên tại sự kiện này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Không chỉ là một khách mời thân thiết, cô còn chính là một trong những "cô dâu" biểu tượng nhất trong sự nghiệp của Đỗ Long từ 12 năm trước.

Mối duyên nợ giữa cả hai bắt đầu từ lễ cưới của Thủy Tiên và Công Vinh vào năm 2014. Thời điểm đó, Đỗ Long chính là người chuẩn bị tới 4 trong số 6 chiếc váy cưới cho nữ ca sĩ, tiêu biểu là chiếc váy cưới sắc đỏ hoành tráng nặng tới 20kg. Sau hơn một thập kỷ đồng hành, hình ảnh Thủy Tiên kiêu sa khoác lên mình thiết kế cưới của Đỗ Long trong ngày trọng đại của anh chính là lời đáp đẹp đẽ nhất cho tình bạn bền chặt qua năm tháng.

Thời điểm kết hôn, nữ ca sĩ đã diện tổng cộng 6 chiếc váy cưới khác nhau, trong đó có 4 thiết kế do Đỗ Long thực hiện.



