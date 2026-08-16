Thuỷ Tiên lên tiếng về hành động lạ trong lần lộ diện hiếm hoi

Thuỷ Tiên đã hé lộ lý do có hành động lạ tại sự kiện.

Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng, Thủy Tiên gây chú ý khi lộ diện tại một sự kiện thời trang. Nữ ca sĩ diện thiết kế váy cưới màu trắng ôm sát, khoe vóc dáng quyến rũ nhưng bị soi gương mặt lạ lẫm so với trước.

Song song đó, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý lại là việc cô liên tục đặt tay che bụng trong rất nhiều khung hình. Không chỉ khi chụp ảnh một mình, Thủy Tiên còn có động tác tương tự trong khoảnh khắc đứng trên thảm đỏ hay ngồi chời đợi show bắt đầu. Cách tạo dáng này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của netizen, nhất là khi thời gian qua nữ ca sĩ vốn khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Clip: Thuỷ Tiên liên tục dùng tay che bụng khi xuất hiện ở sự kiện (Nguồn: Đi soi sao đi)

Ngay từ khi xuất hiện, Thuỷ Tiên đã liên tục dùng tay che phần bụng

Nhiều người soi biểu cảm của Thuỷ Tiên không thoải mái khi diện chiếc váy này

Thậm chí khi ngồi đợi show trình diễn, Thuỷ Tiên cũng phải che bụng

Cho đến mới đây, Thuỷ Tiên đã lên tiếng làm rõ những thắc mắc của cư dân mạng. Nữ ca sĩ giải thích sự cố xuất phát từ chính cô chứ không phải do thiết kế. Thủy Tiên cho biết vì bản thân không biết thắt dậy đúng nên phần váy bị phồng so với mẫu ban đầu. Cô cho hay ở buổi thử váy trước đó, trang phục hoàn toàn không gặp tình trạng tương tự.

Bà xã Công Vinh giải thích: "Lỗi do mình loay hoay mãi không biết thắt dây váy bị phồng mà không biết sửa sao. Hôm thử thiết kế thì không bị vậy. Nên lỗi do mình chứ không phải do thiết kế đâu ạ".

Câu trả lời thẳng thắn của Thủy Tiên cũng phần nào “minh oan” cho NTK và thiết kế. Trước đó, việc chiếc váy xuất hiện với phần phom dáng có phần kém chỉn chu khiến netizen cho rằng bộ đồ mới diện lần đầu đã gặp sự cố, thậm chí có ý kiến nhận xét Thủy Tiên trông không thoải mái khi mặc.

Nữ ca sĩ giải thích lý do vì không thắt đúng kỹ thuật nên chiếc váy bị lỗi như thế kia

Gần đây, Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trở lại sau thời gian dài hạn chế hoạt động showbiz. Nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo có phần khác lạ so với trước đây. Đặc biệt, gương mặt và vóc dáng của cô trông đầy đặn hơn, không còn vẻ mảnh mai quen thuộc.

Trước sự chú ý của khán giả, Thủy Tiên cũng không né tránh chuyện thay đổi vóc dáng. Cô thẳng thắn thừa nhận bản thân đã tăng khoảng 10kg sau một thời gian hạn chế xuất hiện và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Vợ Công Vinh cho biết hiện chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng bình yên, không muốn đôi co, tranh cãi không cần thiết trên MXH.

Thuỷ Tiên cho biết đã tăng 10kg sau thời gian ở ẩn

Ảnh: FBNV