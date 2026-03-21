Thủy Tiên hiện ra sao sau 6 năm vướng ồn ào 178 tỷ đồng từ thiện?

Minh Ngọc |

Vào năm 2020, Thủy Tiên đã vướng ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện.

Thủy Tiên sinh năm 1985, được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc nổi bật như Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh... Ngoài ca hát, cô cũng từng tham gia diễn xuất.

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của Vpop với nhiều bản hit đình đám cùng hình ảnh trẻ trung, sôi nổi, Thủy Tiên đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Tuy nhiên, vào năm 2020, cô vướng ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện, khiến hình ảnh và tên tuổi chịu nhiều ảnh hưởng.

Khi bị nhắc về việc kêu gọi 178 tỷ đồng, Thủy Tiên từng lên tiếng đáp trả: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện.

Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".

Thủy Tiên từng được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc nổi bật như Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh...

Vào năm 2020, cô vướng ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện. Ảnh: FBNV

Sau khi vướng ồn ào, Thủy Tiên không còn xuất hiện thường xuyên như trước mà chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian cho cuộc sống riêng và những hoạt động cá nhân. Thủy Tiên cũng gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí, không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước.

Đầu năm 2025, Thủy Tiên từng chia sẻ việc gieo duyên, gửi tặng hơn 3.000 quyển Kinh Pháp Hoa đến khán giả. Tới tháng 6/2025, nữ ca sĩ mới có cập nhật tiếp theo trên trang cá nhân khi hé lộ khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng bên ông xã.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Nửa năm rồi lười lên mạng xã hội, cũng lười up gì lên mạng xã hội. Lẽ ra tính nín dứt luôn rồi nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại sau khi chồng tui đăng status mới hôm qua".

Thủy Tiên cũng hạn chế hoạt động mạng xã hội, thi thoảng mới đăng tải hình ảnh mới. Ảnh: FBNV

Khoảng một năm trở lại đây, Thủy Tiên duy trì việc ăn chay trường. Nữ ca sĩ tận hưởng nhịp sống bình yên, nhẹ nhàng hơn trước. Cô cho biết: “Tự dưng sau hơn 1 năm ăn chay trường, em nuôi được 1 bộ móng tay dày đẹp đến khó tin. Từ nhỏ đến lớn móng tay em mỏng yếu như giấy, dễ lột và dễ gãy lắm. Đã chuẩn bị tâm lý ăn chay trường là sẽ thiếu chất, tóc rụng, móng yếu, da xấu rồi… nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại”.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng, sức hút của Thủy Tiên vẫn không giảm sút. Mỗi lần cô đăng tải hình ảnh hay chia sẻ quan điểm cá nhân đều nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho cô vẫn còn rất lớn.

Thủy Tiên lựa chọn cuộc sống tu tập, ăn chay trường. Ảnh: FBNV

Sau những ồn ào liên quan đến câu chuyện từ thiện, cô hạn chế chia sẻ về đời tư, ít công bố các dự án nghệ thuật mới và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ảnh: FBNV

