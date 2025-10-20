Thuỳ Tiên đang ở đâu?

Chung kết Miss Grand International 2025 vừa khép lại tại Thái Lan với chiến thắng thuộc về người đẹp đại diện Philippines. Sau khi tìm ra Tân Hoa hậu, như thông lệ hằng năm, Ban tổ chức đã thực hiện bức ảnh truyền thống quy tụ các Miss Grand đăng quang ở các năm.

Tuy nhiên, năm nay, bức ảnh nhanh chóng gây chú ý khi thiếu vắng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Trong khi các người đẹp đăng quang ở các năm 2020, 2022, 2023, 2024 và Tân Hoa hậu năm nay đều xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu, thì vị trí của Thùy Tiên lại để trống.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, fan quốc tế đã tràn vào phần bình luận để đặt thắc mắc về việc vắng mặt của Thuỳ Tiên. Hàng loạt bình luận lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp, biến câu hỏi "Miss Grand 2021 đâu rồi?" thành chủ đề nóng chỉ sau vài giờ.

Thuỳ Tiên vắng mặt trong bức ảnh truyền thống của Miss Grand International

Năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss Grand International. Màn thể hiện tự tin, khả năng ngoại ngữ lưu loát và phong thái hiện đại giúp cô chiếm trọn cảm tình khán giả, mở ra giai đoạn rực rỡ cho hình ảnh Việt Nam trên bản đồ nhan sắc quốc tế.

Sau khi đăng quang, Thùy Tiên liên tục góp mặt trong nhiều hoạt động thiện nguyện, các chiến dịch xã hội và chương trình truyền cảm hứng. Cô được xem là một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí Việt, sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội và nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị.

Vào năm 2023, Thuỳ Tiên đã có mặt ở đêm chung kết Miss Grand International và chụp bức ảnh trao vương miện

Ngày 19/5, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra cho biết Thuỳ Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Hoa hậu Thuỳ Tiên có vai trò là người hợp tác làm ăn chung, hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70%. Tuy nhiên, vào tháng 2/2025, Thuỳ Tiên đã đề nghị chuyển đổi hợp đồng từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá sản phẩm. Sản phẩm này đã được Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng. Tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng , trong đó Thuỳ Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng .

Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên nói: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".

Hoa hậu Thuỳ Tiên bị bắt vì tội Lừa dối khách hàng

Tháng 9/2025, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố đối với 5 bị can theo đúng quy định và trình tự Pháp luật.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan đến Thùy Tiên và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life. Vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm tại TAND TP.HCM, VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án. Điều này đồng nghĩa với việc phiên tòa xét xử sơ thẩm Hoa hậu Thuỳ Tiên và bị can, dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.