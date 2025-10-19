Nữ ca sĩ là Trung tá Quân đội vừa đăng thông báo khẩn: U45 vẫn xinh đẹp, 5 năm ly hôn chưa yêu ai

Mới đây, ca sĩ Nhật Huyền (Bùi Thị Thu Huyền) — đồng thời là giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội— đã đăng thông báo khẩn trên trang Facebook cá nhân, cảnh báo về tình trạng mạo danh để lừa đảo trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ viết: "Thời gian gần đây, đã có rất nhiều đối tượng mạo danh mình - ca sĩ Nhật Huyền (Bùi Thị Thu Huyền) trên mạng xã hội, sử dụng hình ảnh, video, và thông tin cá nhân của mình để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Các đối tượng này thường giả vờ quen biết, hứa hẹn cơ hội hợp tác, vay mượn tiền hoặc kêu gọi đầu tư để trục lợi.

Xin khẳng định: Huyền không bao giờ nhắn tin riêng, mượn tiền, hay kêu gọi đầu tư qua bất kỳ tài khoản cá nhân nào. Mọi hoạt động nghệ thuật, hợp tác, hay sự kiện đều được thông báo trên các kênh chính thức của mình.

Huyền đã báo cáo với cơ quan chức năng và làm việc trong khả năng của mình. Là một Trung tá Quân đội, Huyền xin nhắc lại một lần nữa không bao giờ Huyền vay mượn, kêu gọi đầu tư trên mạng xã hội, nên mong mọi người hãy tỉnh táo, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tin tưởng hay chuyển khoản cho bất kỳ ai mạo danh".

Thông báo khẩn của Nhật Huyền cách đây vài ngày.

Bài đăng của nữ ca sĩ mang hàm Trung tá Quân đội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, bạn bè đồng nghiệp và được chia sẻ rộng rãi. Cùng với đó, thông tin về ca sĩ Nhật Huyền cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Nhật Huyền, sinh năm 1982 tại Thái Bình, theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, cô gắn bó với nhà trường, vừa giảng dạy vừa theo đuổi hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp. Giọng hát của cô thuộc dòng cổ điển – thính phòng, được đồng nghiệp và khán giả đánh giá có kỹ thuật vững, màu giọng trong sáng và truyền cảm.

Trong sự nghiệp, Nhật Huyền phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc theo hướng thính phòng và trữ tình, tiêu biểu như album "Ave Maria", cùng các sản phẩm: "Cô gái đại dương", "Nụ hôn đánh thức", "Ngai vàng tình yêu", "Phượng hoàng lửa", và album nhạc trữ tình "Buồn". Những tác phẩm này thể hiện sở trường nghệ thuật của cô trong mảng thanh nhạc chính thống pha nét đại chúng nhẹ nhàng.

Nhật Huyền.

Năm 2019, Nhật Huyền đầu tư thực hiện dự án âm nhạc "Ngũ Hành", gồm 8 MV, với chi phí khoảng 13 tỷ đồng, gây chú ý trong giới chuyên môn về độ hoành tráng và sự tâm huyết. Dự án được xem là minh chứng cho tinh thần nghiêm túc và “chịu chơi” của nữ ca sĩ khi theo đuổi nghệ thuật chất lượng cao.

Năm 2020, Nhật Huyền chính thức ly hôn với người chồng doanh nhân sau khoảng 13 năm chung sống, nguyên nhân được cô tiết lộ là có sự xuất hiện của người thứ ba. Sau ly hôn, hai con được phân chia theo thỏa thuận: Con trai sống với bố, con gái sống cùng mẹ.

Việc nuôi dạy con và sắp xếp lại cuộc sống sau biến cố là chặng đường không dễ dàng nhưng nữ ca sĩ đã dần ổn định, tập trung vào công việc, con cái và nghệ thuật. Sau khoảng 5 năm ly hôn, Nhật Huyền có cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng vẫn chưa tính chuyện đi bước nữa và hiện vẫn lẻ bóng.

Về quan điểm tình cảm, cô chia sẻ một triết lý rõ ràng và độc lập: "Tình yêu đích thực là hai cá thể độc lập tự hạnh phúc, đến với nhau để làm đối phương hạnh phúc hơn. Không thể đặt niềm vui của mình lên vai người khác và bắt họ chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình", nguồn Vietnamnet.

Ở tuổi 43, Nhật Huyền vẫn giữ được nét xinh đẹp và phong thái tự tin. Cô sống lành mạnh, ăn uống khoa học — giàu rau, đạm, ít tinh bột và đường, kết hợp tập thể dục đều đặn. Với nữ ca sĩ, tinh thần tích cực và năng lượng là liều thuốc vô giá dành cho phụ nữ — yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe, cân bằng công việc và cuộc sống.