Thụy Sĩ đặt tấm pin mặt trời thẳng đứng trên tường chắn bên đường

Bang Appenzell Ausserhoden ở phía đông bắc Thụy Sĩ đang đặt mục tiêu tạo ra ít nhất 40% điện năng từ năng lượng tái tạo vào năm 2035. Vì vậy, họ thực hiện một dự án sáng tạo phủ 756 tấm pin năng lượng mặt trời bằng kính thủy tinh lên bức tường chắn 75 độ bên đường.

Các tấm pin năng lượng mặt trời này công suất 325 kW và cho ra sản lượng điện khoảng 230.000 kWh mỗi năm. Con số này tương đương với mức tiêu thụ điện của khoảng 52 hộ gia đình 4 người ở Thụy Sĩ.

Trên thực tế, không có hộ gia đình nào được kết nối trực tiếp với nguồn điện này, nguồn điện năng lượng tái tạo sẽ được đưa vào mạng lưới điện của nhà cung cấp năng lượng St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke.

Khi các tấm pin năng lượng mặt trời trở nên rẻ hơn, chúng bắt đầu chiếm nhiều vị trí hơn trong cuộc sống của chúng ta và sẽ xuất hiện ở một nơi thú vị. (Ảnh: K2 Systems)

Nhà cung cấp hệ thống lắp đặt K2 Systems của Đức và nhà thầu Solarmotion của Thụy Sĩ đã lắp đặt hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời thẳng đứng trên tường chắn này. Các tấm được neo trên một thanh ray lắp bằng neo vít mang thương hiệu HUS và Hilti có trụ sở tại Lichtenstein, vốn chuyên cung cấp các chốt chuyên dụng dành trong cơ khí.

Giải pháp này cung cấp lợi thế nhất định, chúng ít có khả năng tích tụ bụi bẩn hơn so với lắp đặt trên mái nhà, hoặc trong trang trại năng lượng mặt trời. Do các tấm này thẳng đứng nên hiệu quả của chúng sẽ thấp. Nguyên nhân bởi chúng không thể nhận được tia nắng theo phương thẳng đứng. Tuy nhiên, người ta nói rằng hiệu quả của các tấm pin năng lượng mặt trời thẳng đứng này sẽ tăng lên do mặt trời không chiếu trực tiếp vào mùa đông ở bán cầu bắc.

Do nằm gần đường nhựa, các bộ phận của tấm pin năng lượng mặt trời phải chịu yêu cầu ăn mòn đặc biệt, nên được anod hóa để bảo vệ. Các bộ phận gián tiếp được làm bằng nhôm, chỉ có các neo vít được làm bằng thép không gỉ.

K2 Systems cho biết: "Trong những tháng mùa đông (khi mức tiêu thụ và sự phụ thuộc vào điện nhập khẩu nước ngoài ở mức cao nhất), các tấm pin mặt trời thẳng đứng trên tường chắn bên đường này sẽ đạt được hiệu suất năng lượng rất tốt”.