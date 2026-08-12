Thụy Điển chỉ trích mạnh mẽ Tây Ban Nha vì điều gì?

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã đi ngược lại với lập trường của Liên minh châu Âu (EU) về việc thể hiện sự đoàn kết với Tây Ban Nha.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

Hàng chục nghìn người di cư vượt biên vào vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha từ Morocco chỉ trong vài ngày cuối tháng 7/2026, làm quá tải hoàn toàn chính quyền địa phương.

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng và thành phố rơi vào hỗn loạn.

Sự gia tăng đột biến này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo EU. Họ cho rằng, nó có liên quan đến chương trình hợp pháp hóa người di cư của Tây Ban Nha nhắm vào 500.000 người, mặc dù người ta lo ngại con số này có thể tăng gấp đôi.

Sau đó, 22 quốc gia thành viên, bao gồm cả Thụy Điển, đã ký một bức thư chung yêu cầu Tây Ban Nha thắt chặt kiểm soát biên giới bên ngoài.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã nhắc lại những lời chỉ trích của mình đối với kế hoạch hợp thức hóa người di cư của Madrid.

“Điều đó tượng trưng cho việc chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận để không hành động theo cách nào có thể gần giống với những gì đã xảy ra vào năm 2015.

Tôi nghĩ, Tây Ban Nha đã hiểu được thông điệp… nhưng điều đó cho thấy sự dễ bị tổn thương”, ông nói.

Thủ tướng Thụy Điển đã cảnh báo giới lãnh đạo Tây Ban Nha về những nguy hiểm của kế hoạch hợp pháp hóa, đồng thời nhận định nó tạo ra khả năng cho người di cư lan rộng về phía Bắc, mà không cần kiểm tra biên giới do hệ thống Schengen.

Ông đồng thời cảnh báo, dòng người nhập cư này có thể làm suy yếu sự đoàn kết của EU.

“Đây không phải là lúc để lơ là… phần lớn người dân Thụy Điển cho rằng, họ không thể quay trở lại tình trạng mất kiểm soát. Làm những việc có thể gây nguy hiểm cho tình hình ổn định sẽ là một ý tưởng rất tồi”, thủ tướng nói.

Tuần trước, Cao ủy châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư Magnus Brunner cho biết, có “sự đoàn kết hoàn toàn với Tây Ban Nha trên bàn đàm phán”, coi cuộc khủng hoảng Ceuta như một thử thách mà khối đã vượt qua.

Về vấn đề ân xá, ông Brunner nói, ủy ban không thấy “mối liên hệ trực tiếp… giữa việc hợp thức hóa và các sự việc ở Ceuta”.

Thụy Điển đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về kế hoạch này từ rất lâu trước khi hàng nghìn người di cư tràn vào biên giới Tây Ban Nha.

Ngay từ tháng 6 - gần hai tháng trước cuộc đổ bộ Ceuta - Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Johan Forssell đã cảnh báo, nó sẽ làm suy yếu chính sách hồi hương của khối.

Sau khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, ông đã chỉ trích Tây Ban Nha, nói: “Chúng tôi đã cảnh báo về những rủi ro của việc này.

Khi các bạn ân xá hàng loạt cho những người không có căn cứ xin tị nạn, điều đó tạo ra động lực… để họ đến châu Âu”.

Ông đã so sánh tình hình này với kinh nghiệm của Thụy Điển một thập kỷ trước đó, khi "250.000 người đã đến trong vòng hai năm".

“Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi thay đổi chính sách, nhưng Tây Ban Nha đã đi theo một hướng hoàn toàn khác”, ông Forssell nói.

Tây Ban Nha đã bác bỏ những lời chỉ trích. Thủ tướng Pedro Sanchez gọi bức thư chung của EU là "ích kỷ, gây chia rẽ và bất hợp pháp".

Ông đồng thời khẳng định vụ việc ở Ceuta là "sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha", chứ không phải là hậu quả của chính sách di cư của nước này.

Theo RT



