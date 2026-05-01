Thường xuyên trả lời tin nhắn theo 3 kiểu này là biểu hiện của EQ thấp

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng chất lượng của một mối quan hệ không nằm ở việc nói chuyện nhiều hay ít, mà ở cách hai bên phản hồi cảm xúc của nhau. Người có EQ cao thường biết lắng nghe, biết quan tâm đến cảm nhận của đối phương khi giao tiếp. Ngược lại, người EQ thấp dễ trả lời hời hợt, phớt lờ cảm xúc hoặc vô tình làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình.

Nếu một người thường xuyên trả lời tin nhắn của bạn theo 3 kiểu dưới đây, có lẽ bạn nên cân nhắc giữ khoảng cách thay vì tiếp tục đặt quá nhiều niềm tin và cảm xúc vào họ.

Trả lời qua loa, thiếu sự chân thành

Nhiều người từng trải qua cảm giác hụt hẫng khi dành rất nhiều tâm sức để chia sẻ một vấn đề nghiêm túc, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại vài câu trả lời hời hợt, lạnh nhạt.

Trong một dự án quan trọng của công ty, cô gái tên Tiểu An (Trung Quốc) đã dành nhiều ngày để chuẩn bị kế hoạch làm việc, phân tích kỹ ưu nhược điểm, khó khăn và hướng triển khai. Sau khi hoàn thiện, cô gửi toàn bộ nội dung cho đồng nghiệp Trương để cùng trao đổi.

Tiểu An hồi hộp chờ phản hồi vì nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục thảo luận sâu hơn. Thế nhưng sau một khoảng thời gian khá lâu, điều cô nhận được chỉ là câu: “Để lát tôi xem”, rồi không có thêm phản hồi nào nữa. Khoảnh khắc ấy khiến Tiểu An cảm thấy toàn bộ công sức của mình bị xem nhẹ.

Ảnh minh hoạ

Theo các chuyên gia tâm lý, giao tiếp tốt không đơn thuần là “có trả lời”, mà còn là khả năng phản hồi cảm xúc và nhu cầu của người đối diện. Một người có EQ cao sẽ hiểu rằng đôi khi chỉ cần thêm một câu ghi nhận hoặc giải thích cũng đủ khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng.

Ngược lại, những câu trả lời mang tính đối phó thường cho thấy người kia không thực sự muốn đầu tư thời gian và sự chú ý cho cuộc trò chuyện.

Trong các mối quan hệ trưởng thành, ai cũng hiểu rằng thời gian thường được ưu tiên cho những người mà họ thật sự coi trọng. Vì thế, nếu một người luôn trả lời bạn bằng thái độ hời hợt, thiếu quan tâm, có lẽ bạn cũng không cần tiếp tục dành quá nhiều tâm sức cho mối quan hệ ấy.

Thường xuyên phớt lờ tin nhắn

Nếu trả lời qua loa đã khiến người khác khó chịu, thì việc liên tục phớt lờ tin nhắn còn khiến mối quan hệ dễ rạn nứt hơn.

Một cô gái tên Tiểu Nguyệt từng chia tay bạn trai sau khoảng thời gian dài bị đối phương liên tục “xem như không tồn tại”. Ban đầu, cô nghĩ bạn trai chỉ bận công việc nên phản hồi chậm. Nhưng càng về sau, tình trạng này càng lặp lại thường xuyên hơn. Những tin nhắn hỏi han, chia sẻ hay quan tâm của cô thường rơi vào im lặng.

Ảnh minh hoạ

Điều khiến Tiểu Nguyệt thực sự thất vọng là lần cô phải nhập viện vì bị ốm. Cô nhắn tin báo cho bạn trai biết tình hình nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trong lúc chờ kết quả kiểm tra, cô lại nhìn thấy anh vẫn đăng trạng thái mới và tương tác bình thường trên mạng xã hội. Khoảnh khắc đó khiến Tiểu Nguyệt nhận ra vấn đề không nằm ở việc “quá bận”, mà là người kia đã không còn đặt cô vào vị trí quan trọng nữa.

Nhiều người thường dùng lý do như “không thấy tin nhắn”, “bận quá” hay “quên trả lời”. Thực tế, người có EQ cao biết rằng việc bỏ mặc người khác trong cảm giác chờ đợi và bất an sẽ gây tổn thương tâm lý.

Sự lạnh nhạt trong một mối quan hệ hiếm khi xuất hiện đột ngột mà thường bắt đầu từ những lần bỏ mặc, im lặng và phớt lờ lặp đi lặp lại. Vì thế, nếu ai đó liên tục khiến bạn cảm thấy mình không được coi trọng, tốt nhất nên học cách giữ khoảng cách thay vì mãi cố gắng níu kéo sự quan tâm từ họ.

Liên tục phủ nhận, chỉ trích người khác

Có một kiểu người khác còn khiến các mối quan hệ trở nên độc hại hơn: luôn thích phủ nhận, chỉ trích hoặc hạ thấp người khác dưới danh nghĩa “góp ý”.

Một blogger tên Lan Linh cho biết mỗi lần cô chia sẻ niềm vui trong công việc, một người bạn đều cho rằng công ty của cô “không có tương lai”. Khi Lan Linh kể về chuyện tình cảm, người này tiếp tục phủ nhận và chê bai bạn trai của cô.

Ảnh minh hoạ

Đỉnh điểm là khi Lan Linh đăng ảnh cưới, thay vì gửi lời chúc phúc như những người khác, người bạn kia lại liên tục chê ảnh xấu, trang điểm tệ, nụ cười gượng gạo… rồi quay sang khoe bộ ảnh cưới của chính mình. Sau nhiều lần như vậy, Lan Linh nhận ra đối phương không thật sự góp ý chân thành, mà chỉ đang tìm cách nâng cao cảm giác ưu việt của bản thân bằng cách hạ thấp người khác.

Các chuyên gia cho rằng đây cũng là biểu hiện khá điển hình của người có EQ thấp. Người có trí tuệ cảm xúc tốt thường biết cách góp ý mà không làm tổn thương người khác, còn người EQ thấp lại dễ dùng lời nói để phủ nhận, công kích hoặc khiến đối phương mất tự tin.

Việc thường xuyên tiếp xúc với kiểu người liên tục phủ nhận có thể khiến một người dần nghi ngờ bản thân, mất năng lượng và trở nên tiêu cực hơn.

Một mối quan hệ lành mạnh không nhất thiết lúc nào cũng phải khen ngợi nhau, nhưng cần giữ sự tôn trọng và thiện chí. Nếu ai đó luôn khiến bạn cảm thấy mình “không đủ tốt”, có lẽ điều cần làm không phải là cố gắng chứng minh bản thân, mà là học cách tránh xa nguồn năng lượng tiêu cực.

Theo Toutiao