Thường xuyên gửi đi 4 tin nhắn này chính là biểu hiện của EQ thấp

Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence - EQ ) là khả năng nhận diện, kiểm soát cảm xúc của bản thân, đồng thời thấu hiểu và phản hồi phù hợp với cảm xúc của người khác.

Trong giao tiếp trực tiếp, EQ được thể hiện qua giọng nói, ánh mắt, cử chỉ. Tuy nhiên, khi giao tiếp qua tin nhắn, nơi mọi yếu tố phi ngôn ngữ bị loại bỏ, cách lựa chọn câu chữ trở thành yếu tố duy nhất thể hiện thái độ và cảm xúc.

Do đó, những thói quen nhắn tin thiếu cân nhắc rất dễ khiến người khác đánh giá thấp khả năng giao tiếp cảm xúc của người gửi. Nếu bạn thường xuyên gửi 4 kiểu tin nhắn dưới đây, rất có thể EQ của bạn đang ở mức thấp mà không nhận ra.

1. Trả lời “Tùy”, “Sao cũng được” trong các tình huống cần ý kiến

Các câu trả lời mang tính né tránh như: “Tùy bạn”, “Sao cũng được”,... thường được hiểu là sự linh hoạt. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đây lại là dấu hiệu của việc không sẵn sàng tham gia vào quá trình ra quyết định.

Theo các chuyên gia giao tiếp, người có EQ thấp thường dùng kiểu trả lời này để: Tránh bày tỏ quan điểm cá nhân, né trách nhiệm nếu kết quả không như mong muốn và kết thúc nhanh cuộc trao đổi.

Về phía người nhận, những câu trả lời này dễ tạo cảm giác bị bỏ mặc, đặc biệt trong môi trường làm việc nhóm hoặc quan hệ thân thiết.

2. Tin nhắn mang tính quy trách nhiệm: “Tôi đã nói rồi mà”

Khi xảy ra sai sót hoặc mâu thuẫn, một số người có xu hướng nhắn tin: “Đã nói từ đầu rồi”; “Không nghe thì chịu”; “Tại bạn thôi”.

Đây là dạng giao tiếp tập trung vào việc khẳng định cái đúng của bản thân, thay vì tìm giải pháp hoặc chia sẻ trách nhiệm.

Hành vi này phản ánh: Khả năng đồng cảm thấp, xu hướng phòng vệ cảm xúc

, ưu tiên thắng - thua hơn mối quan hệ.

Trong dài hạn, kiểu nhắn tin này dễ làm suy giảm niềm tin và tinh thần hợp tác.

3. Trả lời cụt lủn hoặc thường xuyên “xem mà không phản hồi”

Những phản hồi ngắn như: “Ừ”, “Biết rồi”,... hoặc việc xem tin nhắn nhưng không trả lời, nếu lặp lại thường xuyên, có thể bị hiểu là thiếu tôn trọng hoặc thiếu thiện chí.

Dù người gửi không cố ý, nhưng theo góc nhìn giao tiếp, điều này cho thấy: Ít quan tâm đến cảm xúc người đối diện, xem giao tiếp chỉ là trao đổi thông tin, không phải tương tác xã hội, thiếu nhận thức về tác động tâm lý của sự im lặng.

Người có EQ cao thường ý thức rằng, một phản hồi đầy đủ giúp duy trì kết nối và tránh hiểu lầm không cần thiết.

4. Nhắn tin trong trạng thái cảm xúc tiêu cực

Việc gửi tin nhắn khi đang tức giận, căng thẳng hoặc thất vọng thường dẫn đến: Câu chữ gay gắt, ngôn từ mang tính công kích cá nhân.

Khả năng kiểm soát cảm xúc là một thành phần cốt lõi của EQ. Khi không thể trì hoãn phản hồi để bình tĩnh lại, người gửi dễ để cảm xúc chi phối hoàn toàn nội dung tin nhắn.

Hệ quả thường không dừng ở cuộc trò chuyện, mà kéo dài sang các mối quan hệ và uy tín cá nhân.

Vì sao EQ thấp dễ bộc lộ qua tin nhắn?

Có ba nguyên nhân chính:

- Thiếu tín hiệu cảm xúc bổ trợ: không có giọng nói, nét mặt để “giảm nhẹ” thông điệp

- Phản xạ nhanh, ít suy nghĩ: nhắn tin thường được xem là hành động tức thời

- Nhận thức chưa đầy đủ về tác động của ngôn từ

Những yếu tố này khiến hạn chế về EQ trở nên rõ ràng hơn so với giao tiếp trực tiếp.

EQ không phải yếu tố bẩm sinh bất biến. Nó có thể cải thiện thông qua việc: Tạm dừng vài giây trước khi gửi tin, tự đặt câu hỏi: “Người nhận sẽ cảm thấy thế nào?” và chọn cách diễn đạt trung tính, mang tính xây dựng.

Việc thay đổi thói quen nhắn tin không chỉ giúp cải thiện giao tiếp, mà còn góp phần nâng cao chất lượng các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp.

Trong thời đại số, tin nhắn không còn đơn thuần là công cụ trao đổi thông tin. Cách nhắn tin phản ánh rõ mức độ trưởng thành cảm xúc, khả năng thấu hiểu và thái độ ứng xử của mỗi người.

Nhận diện và điều chỉnh 4 kiểu tin nhắn trên là bước đầu quan trọng để cải thiện EQ, từ đó xây dựng hình ảnh cá nhân tích cực và các mối quan hệ bền vững hơn.