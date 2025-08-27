Thường viết 5 chữ này trong tin nhắn chính là biểu hiện của EQ thấp

EQ (Trí tuệ cảm xúc) ngày nay được xem là yếu tố quan trọng trong việc tạo nên thành công. Điều này không chỉ thể hiện qua cách cư xử ngoài đời thực mà còn bộc lộ rất rõ trong những tin nhắn hằng ngày. Chỉ vài chữ đơn giản nhưng nếu bạn lặp đi lặp lại, người khác sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí đánh giá bạn là người thiếu tinh tế.

EQ là khả năng nhận biết, điều chỉnh cảm xúc của bản thân và thấu hiểu cảm xúc của người khác. Trong bối cảnh giao tiếp chủ yếu qua mạng xã hội và tin nhắn, ngôn ngữ ngắn gọn bạn sử dụng có thể phản ánh mức độ EQ rõ rệt.

Ảnh minh hoạ.

Người có EQ cao thường biết cách dùng từ khéo léo, khiến người khác thấy dễ chịu. Ngược lại, có một số thói quen nhắn tin có thể trở thành “dấu hiệu” của EQ thấp.

1. “Ờ”

Một chữ “Ờ” có thể khiến cả cuộc trò chuyện trở nên nguội lạnh. Khi ai đó chia sẻ, phản hồi cộc lốc như vậy khiến đối phương cảm giác bạn không muốn tiếp chuyện, hoặc đang miễn cưỡng lắng nghe.

Người EQ cao thường phản hồi dài hơn một chút, chẳng hạn “Ừ, mình hiểu rồi” hoặc “Nghe cũng hay đó”, để thể hiện sự quan tâm và giữ cho câu chuyện được tiếp diễn.

2. “Kệ”

“Kệ” là một trong những chữ dễ làm tổn thương người khác nhất khi nhắn tin. Nó bộc lộ thái độ thờ ơ, phũ phàng và đẩy người đối diện vào thế tự xoay sở.

Trong một mối quan hệ, nếu thường xuyên dùng chữ này, bạn sẽ khiến người khác cảm thấy không được tôn trọng.

Một người tinh tế sẽ thay bằng cách khuyến khích nhẹ nhàng: “Bạn thử nghĩ thêm một hướng khác xem” hoặc “Có gì mình hỗ trợ nhé”.

Ảnh minh hoạ.

3. “Biết rồi”

Nghe qua, “biết rồi” có vẻ chỉ là một phản hồi bình thường. Nhưng trong nhiều tình huống, nó vô tình phủ nhận công sức giải thích hay chia sẻ của người khác. Khi bạn nói “biết rồi”, người đối diện có thể nghĩ rằng bạn đang xem nhẹ thông tin họ mang đến.

Người EQ cao sẽ chọn cách đáp khéo léo hơn: “À, mình cũng có nghe qua rồi, nhưng cảm ơn vì bạn đã chia sẻ thêm nhé”.

4. “Gì?”

Hỏi “gì?” một cách cụt lủn có thể tạo ra cảm giác nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Trong tin nhắn, chữ này dễ khiến người khác nghĩ rằng bạn đang quát hoặc không muốn tiếp chuyện.

Chỉ cần thêm một vài từ, câu hỏi sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều: “Bạn cần gì thế?” hoặc “Có chuyện gì vậy, kể mình nghe đi”. Đó là sự khác biệt giữa một người EQ cao và một người EQ thấp.

5. “Ừm…”

“Ừm…” thường được dùng khi chưa biết phải trả lời thế nào. Nhưng nếu lặp đi lặp lại, nó lại biến bạn thành người thiếu quyết đoán, không dám đưa ra chính kiến. Trong giao tiếp lâu dài, điều này có thể làm giảm niềm tin của người khác dành cho bạn.

Người EQ cao thường thành thật hơn: “Mình chưa rõ lắm, để mình tìm hiểu thêm nhé”, vừa thể hiện sự trung thực, vừa giữ cho cuộc trò chuyện tích cực.

Ảnh minh hoạ.

EQ thể hiện qua cách bạn nhắn tin

Những chữ ngắn gọn trên tuy nhỏ nhưng dễ để lại ấn tượng không tốt. Chúng dễ tạo ra cảm giác lạnh lùng, tiêu cực, ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ. Người EQ cao hiểu rằng, mỗi tin nhắn đều mang theo cảm xúc. Biết lựa chọn từ ngữ khéo léo sẽ giúp bạn tạo thiện cảm, duy trì sự tôn trọng và khiến người khác muốn gắn bó lâu dài.

EQ thấp không chỉ thể hiện khi bạn nổi nóng hay ứng xử ngoài đời thực, mà còn hiện rõ qua cách nhắn tin. Tránh dùng những từ ngữ cộc lốc như “Ờ”, “Kệ”, “Biết rồi”, “Gì?”, “Ừm…” sẽ giúp bạn trở nên tinh tế và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn.

Tổng hợp