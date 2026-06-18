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Thượng uý Lê Văn Thắng đột ngột qua đời, người nhà đau xót: "Thắng từng nói sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình, chuẩn bị cưới vợ..."

Trần Hà
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Thông tin về sự ra đi đột ngột của Thượng uý Lê Văn Thắng khiến gia đình, người hâm mộ bàng hoàng.

Mới đây, thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng đột ngột qua đời ở tuổi 28 khiến nhiều đồng đội, bạn bè và những khán giả từng biết đến anh qua chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Chia sẻ với chúng tôi, Mai Trần - em gái họ Thượng úy Lê Văn Thắng, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo từ đơn vị ở Bắc Ninh vào tối qua (17/6) về việc đồng chí Lê Văn Thắng qua đời do đột quỵ, bố mẹ cùng anh trai của anh đã lập tức mua vé máy bay ra Bắc.

Mai Trần cho biết người thân không khỏi xót xa, bàng hoàng trước tin đồng chí Thắng qua đời. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, gia đình hiện đang trên chuyến xe đưa anh trở về quê nhà ở Nghệ An. Khoảng 14h chiều ngày 18/6, đoàn xe đã về đến địa phận Nghệ An. Gia đình Thượng úy Lê Văn Thắng sinh sống tại xã Tiên Đồng (xóm Vĩnh Đồng, xã Đồng Văn cũ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cũ).

Nhắc về anh họ, Mai Trần nghẹn ngào cho biết Thượng úy Lê Văn Thắng là người hiền lành, sống tình cảm và được mọi người xung quanh yêu quý.

"Mình còn nhớ cứ mỗi lần anh về quê, kiểu gì anh cũng ghé vào nhà chơi, hỏi han chuyện gia đình, chuyện công việc. Anh còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn và trưởng thành. Anh từng nói sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình, chuẩn bị cưới vợ nên ai cũng vui mừng. Vậy mà đến giờ mình và cả nhà vẫn không thể tin đây là sự thật", Mai Trần chia sẻ.

Trên trang Facebook cá nhân, anh trai ruột của Thượng úy Lê Văn Thắng - Lê Tuấn - cũng đăng tải dòng trạng thái đầy xúc động để tiễn biệt em trai:

"Em trai của anh. Tới giờ phút này đây, ở cạnh bên thi thể lạnh lẽo cô đơn của em thì anh vẫn không muốn tin đây là sự thật. Vẫn hi vọng sẽ luôn có một phép màu nào đó xảy ra cho dù là nhỏ nhoi như thế nào đi nữa. Em sống có tâm, có đức, có hiếu...

Hẹn gặp lại em trai của anh ở kiếp sau. Chúng ta vẫn sẽ là một gia đình em nhé. Anh hứa rằng anh sẽ chăm lo cho em tốt hơn ngàn lần ở kiếp này. Vĩnh biệt em! Em trai yêu dấu của anh".

Chia sẻ của anh trai đồng chí Thắng. Ảnh chụp màn hình.

Sự ra đi của Thượng úy Lê Văn Thắng khiến nhiều bạn bè, đồng đội và người thân không khỏi xót xa. Trên mạng xã hội, nhiều người đã đăng tải lời chia buồn, đồng thời kể lại những kỷ niệm đẹp về một người anh, người bạn sống chân thành và luôn hết lòng với mọi người.

Theo ghi nhận từ fanpage "Tân Kỳ - Miền Tây Xứ Nghệ", tại quê nhà Nghệ An, họ hàng và bà con lối xóm đang khẩn trương chuẩn bị để đón Thượng úy Lê Văn Thắng trở về an nghỉ. Đông đảo cư dân mạng cũng gửi lời chia buồn và động viên gia đình trước mất mát quá lớn này.

Hình ảnh chuẩn bị tang lễ cho đồng chí Thắng ở Nghệ An. Nguồn: Tân Kỳ - Miền Tây Xứ Nghệ

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998, quê tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Anh công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2 - đơn vị từng ghi hình chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Minh Tú, Anh Tú, Hòa Minzy, Cara, S.T Sơn Thạch, Puka và Duy Khánh.

Trong mùa phát sóng năm đó, Hòa Minzy từng dành nhiều lời khen cho Lê Văn Thắng, cho biết anh là một chàng trai dễ thương, ngoan ngoãn, học giỏi và từng đỗ vào hai trường đại học.

Anh từng được khán giả biết đến là hot boy quân đội

Bên cạnh nhiệm vụ quân ngũ, anh còn tích cực tham gia đội văn nghệ của đơn vị, sở hữu giọng hát hay và thường đảm nhận cả phần múa minh họa. Nụ cười răng khểnh cùng vẻ ngoài sáng, hiền lành của anh từng gây ấn tượng mạnh với khán giả, giúp anh được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "hot boy quân đội".

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