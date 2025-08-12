Thượng uý Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao Nhập Ngũ, khung hình X3 sự đẹp trai hot nhất lúc này

Không còn là "lời đồn", Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức có mặt trong highlight tập 2 của chượng trình Sao Nhập Ngũ 2025.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử xuất hiện trên trailer Sao Nhập Ngũ.

Trong highlight tập 2 kéo dài gàn 3 phút, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh trong đội hình diễu binh của Khối Tác chiến điện tử. Anh đứng vị trí của tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ, khuôn mặt nghiêm túc, thần thái. Bước đi bên cạnh là Bình An và Huỳnh Anh đang cầm súng.

Phía sau là đội hình của Khối Tác chiến điện tử đang tập luyện diễu binh, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Đồng chí Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tham gia Sao Nhập Ngũ 2025.

Bên cạnh anh là diễn viên Bình An và Huỳnh Anh.

Chỉ xuất hiện vài giây, song hình ảnh và thông tin đồng chí Lê Hoàng Hiệp tham gia Sao Nhập Ngũ khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Lượng tương tác của phần trailer này cũng vì thế mà đang tăng với tốc độ chóng mặt, đông đảo cư dân mạng mong ngóng tập 2 của chương trình, đón chờ phần xuất hiện của đồng chí Lê Hoàng Hiệp.

Khi đứng cạnh hai nam thần Vbiz Bình An và Huỳnh Anh, visual của “nam thần quân đội” Lê Hoàng Hiệp cũng chẳng hề kém cạnh. Dân mạng đang gọi đây là khung hình nhân 3 visual, hội tụ trọn vẹn nhan sắc lẫn thần thái “đỉnh của đỉnh”.

"X3 sự đẹp trai"; "Ba nam thần trong một khung hình, sao mà ai cũng đẹo hết vậy"; "Lê Hoàng Hiệp cũng có thần thái rất nổi bật, đứng cạnh hai nam thần Vbiz mà không hề lu mờ nha", "Chương trình ra tập 2 lẹ lên đi ạ",... là những bình luận của cư dân mạng. Tập 2 của chương trình sẽ lên sóng vào tối thứ Tư (ngày 13/8).

Trước đó, tại họp báo ra mắt chương trình, khi được hỏi về vấn đề Thượng uý Lê Hoàng Hiệp có tham gia chương trình Sao nhập ngũ hay không? Phía phía ban tổ chức từng cho biết việc đồng chí Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện ở chương trình Sao nhập ngũ hay không, thì thông điệp của chương trình vẫn là ca ngợi vẻ đẹp, khí chất của người quân nhân.

"Mục đích chúng tôi làm chương trình không phải để gây sốt mạng xã hội mà để truyền tải thông điệp về lòng yêu nước. Đồng chí Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện trong Sao nhập ngũ hay không vẫn là bí mật. Nhưng ai tinh ý có thể sẽ nhận ra.

Tuy nhiên, dù đồng chí Lê Hoàng Hiệp có tham gia hay không, cũng không phải là yếu tố để chương trình thu hút truyền thông mà vì chúng tôi tin rằng nội dung đó là cần thiết, là xác đáng để đưa vào chương trình, từ đó giúp chương trình ca ngợi vẻ đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam", Đồng chí Trung tá Lê Anh Ngọc, Phó Giám đốc Viettel Media, đơn vị sản xuất chương trình chia sẻ.

Trước đó, từ giữa tháng 7/2025, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện bên Bình An, Huỳnh Anh. Dân mạng đồn đoán Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sẽ tham gia Sao Nhập Ngũ 2025.

Một khoảnh khắc khác của Huỳnh Anh và Hoàng Hiệp được lan truyền trên MXH trước đó. (Ảnh: Hồ Quốc Bảo)

Trên page Thời sự Quốc phòng, hình ảnh chàng quân nhân được đăng tải kèm thông báo: “Mọi người cùng đón xem đồng chí Lê Hoàng Hiệp ở chương trình Sao Nhập Ngũ 2025 nha”.

Vài tháng trở lại đây, Lê Hoàng Hiệp đang cùng đồng đội tham gia tập luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ngày 10/8 vừa qua, nam thượng úy cũng gây chú ý khi cùng đồng đội đi xem concert Tổ Quốc Trong Tim.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Trước đó, Sau Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bất ngờ trở thành "nam thần quân đội" sau khoảnh khắc xuống xe tuyệt đối điện ảnh.

Khoảnh khắc nổi tiếng của chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp dịp đại lễ 30/4 vừa qua (Ảnh chụp màn hình)

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được các chiến sĩ khác hộ tống di chuyển ra khỏi vòng vây của đông đảo người dân tại ga Hà Nội (Clip: Xuân Hoàng)

Với chiều cao ấn tượng, ngoại hình điển trai và thần thái điềm tĩnh, anh nhanh chóng gây sốt MXH chỉ qua vài giây ghi hình. Ở ngoài đời, Lê Hoàng Hiệp rất kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh cá nhân trên các nền tảng MXH.