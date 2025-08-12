Camera vụ Trung tá CSGT bị đối tượng lao xe tông gãy chân khi đang làm nhiệm vụ

Vào khoảng 8h23' sáng ngày 11/8, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), các chiến sĩ CSGT phát hiện đối tượng điều khiển xe máy mang BKS 86B4-143.86, chở theo một người ngồi sau chạy quá tốc độ quy định.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nam thanh niên không chấp hành mà lao thẳng vào người Trung tá Nguyễn Hoàng Trung (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh). Hậu quả, Trung tá Trung bị gãy chân. Trung tá Trung sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong và tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. HCM để điều trị.

Đối tượng được xác định là Trần Đại Phong (17 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Một phần diễn biến của vụ việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại và khiến dư luận đặc biệt chú ý.