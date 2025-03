Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thị sát ngày đầu làm việc theo mô hình tổ chức mới tại công an cơ sở

Kiểm tra tại c ơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm, kiểm tra Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Ninh Bình. Ảnh: BCA.

Thực hiện Nghị định số 02/2025/NĐ-CP , từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Công an tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, nơi hiện đang tổ chức cai nghiện cho 414 học viên.

Sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Ninh Bình đã thành lập ba tổ công tác gồm: Tổ Tham mưu - Tổng hợp, Tổ Quản lý học viên - Giáo dục dạy nghề, và Tổ Y tế. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cảnh sát bảo vệ được bố trí để đảm bảo an toàn cho cơ sở trong quá trình vận hành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao công tác tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ của Công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời yêu cầu lực lượng tại cơ sở đảm bảo hoạt động ổn định, không gián đoạn. Ông cũng đề nghị địa phương nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, kinh phí hoạt động và chế độ cho cán bộ, chiến sĩ.

Kiểm tra tại Công an xã Hồng Quang , huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác đến thăm, kiểm tra, làm việc với Công an xã Hồng Quang. Ảnh: BCA.

Tại Nam Định, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Công an xã Hồng Quang, nơi đang hoạt động theo mô hình mới với 12 cán bộ. Kể từ 1/3/2025, Công an địa phương hoạt động theo hai cấp: Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã, thay đổi theo hướng bỏ cấp huyện.

Thứ trưởng ghi nhận sự chủ động của Công an xã Hồng Quang trong việc tiếp nhận nhiệm vụ mới, duy trì an ninh trật tự trên địa bàn. Ông đề nghị Công an tỉnh Nam Định cùng các đơn vị cấp xã tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp nhân lực hợp lý để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

Kiểm tra tại Công an xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Nghị. Ảnh: BCA.

Tại Hà Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an xã Thanh Nghị, đánh giá cao sự quan tâm của Công an tỉnh trong việc xây dựng trụ sở mới và trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ công tác. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt khi Công an xã được giao thêm nhiệm vụ sau khi bỏ cấp huyện.

Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các công việc mới được triển khai ngay từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho lực lượng Công an cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự địa phương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tin tưởng rằng, với sự triển khai nghiêm túc từ Công an các địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.