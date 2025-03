Từ hôm nay, người dân xin Phiếu lý lịch tư pháp ở đâu?

Hôm nay, ngày 1/3, Bộ Công an chính thức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp. Trước đó, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, từ ngày 1/3, việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp được chuyển từ Bộ Tư pháp về Bộ Công an.

Tại buổi họp ngày 28/2, đại diện Bộ Công an đã cung cấp thông tin liên quan việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì ngành Công an có trả qua dịch vụ bưu chính công hay không, hay người dân phải trực tiếp đến lấy tại Cơ quan Công an?

Theo đó, để đảm bảo giải quyết nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân, đặc biệt là tại một số địa phương có số lượng người xin cấp phiếu lý lịch rất lớn như Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh…, Bộ Công an đang triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa thông tin, chuẩn hóa và quản lý tập trung cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, quy trình tiếp nhận, xử lý…

Đơn vị đã tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để triển khai hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Bộ Công an chủ trì thực hiện không có khoảng trống, không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như Tòa án, Viện kiểm sát, Bộ quốc phòng… tạo cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu nhanh chóng, đồng bộ. Đồng thời, Bộ Công an đã tổ chức phân cấp, phân quyền cho Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo thông suốt từ Bộ đến địa phương và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân, trong đó: Cấp Bộ giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ và Công an địa phương giao Phòng Hồ sơ nghiệp vụ thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Về việc trả Phiếu lý lịch tư pháp số 2, đại diện Bộ Công an cho hay, theo quy định tại Điều 45, 46 Luật Lý lịch tư pháp, người dân nộp thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 tại cơ quan có thẩm quyền và không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tham mưu sửa đổi quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp; tiếp tục nghiên cứu giảm thiểu, tối ưu các quy trình nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, trong đó có việc nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được thực hiện toàn trình trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an và trên ứng dụng VNeID.

Hoàn tất thủ tục cho 50 người trong sáng nay

Thượng tá Phạm Thị Thuỳ Dương, Trưởng Phòng hồ sơ, Công an TP Hà Nội cho biết trên CAND, kể từ 0h ngày 1/3, nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp đã chuyển từ Sở Tư pháp về Công an TP Hà Nội. Tại Công an TP Hà Nội, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ là đơn vị chủ trì, được giao nhiệm vụ thực hiện.

Trong sáng 1/3, rất nhiều công dân, trong đó có công dân là người nước ngoài có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, qua các phương tiện thông tin đại chúng đã đến trụ sở tiếp dân tại số 13, phố Hàn Thuyên để làm thủ tục.

Được biết, Hà Nội có 4 hình thức tiếp nhận cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm cấp qua app VNeID, qua cổng dịch vụ công; qua hoạt động bưu chính và nếu người dân không thể kết nối bằng các hình thức trên có thể đến trực tiếp tại số 13, phố Hàn Thuyên.

Hình ảnh người dân đến xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngày 1/3 - Ảnh: Lao động Thủ đô

Tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an (địa chỉ 54, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay trong ngày 1/3 đã tiếp nhận một số công dân đến làm các thủ tục… Theo quy định, đơn vị sẽ thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân không xác định được nơi cứ trú, thường trú và người nước ngoài đã từng sinh sống và làm việc tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức; các cơ quan thực hiện tố tụng hình sự và tư pháp…

Ngoài những công dân Việt Nam, cũng có những người nước ngoài đến xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Anh Gouranga Paul, một công dân Ấn Độ đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 7 năm, chia sẻ trên VTC News: "Tôi cần xin lại giấy lý lịch tư pháp để tiếp tục ký hợp đồng lao động. Rất may mắn, trong quá trình làm thủ tục, tôi đã nhận được sự hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, dù không thông thạo tiếng Việt, tôi vẫn được các cán bộ hướng dẫn tận tình bằng tiếng Anh, giúp quá trình hoàn thành hồ sơ trở nên dễ dàng hơn".

Theo đại diện đơn vị làm thủ tục, trong sáng nay, ngày 1/3, đã hoàn tất thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp và trả kết quả cho 50 trường hợp.

Thượng tá Dương cho biết, đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ trước ngày 1/3 đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhưng chưa nhận kết quả giải quyết, cần liên hệ với Công an thành phố Hà Nội để nhận kết quả (nhận trực tiếp tại địa chỉ số 13 phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc liên hệ Bưu điện Thành phố qua dịch vụ bưu chính công ích theo nội dung đã đăng ký khi đề nghị thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp).

Công an Thành phố Hà Nội thông báo lịch làm việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 1. Thời gian làm việc: - Sáng: từ 08h00' đến 11h00' - Chiều: từ 13h00' đến 16h30' (Nhận hồ sơ từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy. Chiều thứ Bảy và Chủ nhật nghỉ) 2. Địa điểm: Số 13 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Ha Bà Trưng, Hà Nội 3. Số điện thoại đường dây nóng: 024.3396669 - 024.38616986 4. Phương thức nộp hồ sơ: - Trực tiếp tại số 13 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Thực hiện qua ứng dụng VNeID; - Thực hiện trên cổng dịch vụ công; - Nộp qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

Cách xử lý hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Ảnh: Bộ Công an