Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phiên chính thức diễn ra sáng 30-9, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ngoài ra, tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh gồm 72 ủy viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh có 19 ủy viên, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm có: Bà Nguyễn Thị Hương (Phó Bí thư Thường trực), ông Vương Quốc Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Việt Oanh (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra (15 người), Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh. Theo đó, ông Trần Huy Phương làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh. Chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái (SN 1969), quê tại tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV và có trình độ Cử nhân quân sự, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Thái từng giữ các cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Phú Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ. Tháng 9-2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 2.

Tháng 7-2018, ông làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, sau đó làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 10-2019 đến tháng 3-2024, ông giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1. Tháng 4-2025, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho đến nay.